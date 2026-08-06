Τέτοιες αναφορές δίνουν στους αντιπάλους την ευκαιρία να υπονοήσουν ότι υπάρχε «έλλειψη συνοχής στα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης» απαντά το Ιραν.

Για υπονόμευση της πολιτικής σταθερότητας και «παιχνίδι στα χέρια του εχθρού» κάνει λόγο το Ιράν μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί παραίτησης του προέδρου της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αναφορές ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του και ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ την αποδέχτηκε είχαν στόχο την υπονόμευση της πολιτικής σταθερότητας. Ο Αχμάντ Μπιγκντελί, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι η διάδοση αυτών που αποκάλεσε «αβάσιμες αναφορές» σχετικά με την παραίτηση του Πεζεσκιάν δημιούργησε «ένα κλίμα έντασης και ασάφειας».

Πρόσθεσε πως τέτοιες αναφορές δίνουν στους αντιπάλους του Ιράν την ευκαιρία να υπονοήσουν ότι υπήρχε «έλλειψη συνοχής στα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης».

Διαψεύδει ο Πεζεσκιάν

Την Τρίτη τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ δημοσίευσαν αποσπάσματα από μία βιντεοδιάλεξη του Μασούντ Πεζεσκιάν, με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου του στην εξουσία. Εκεί είπε πως αν ποτέ αποφάσιζε να παραιτηθεί, θα το ανακοίνωνε ο ίδιος και διαβεβαίωσε πως δεν θα παραιτηθεί και θα παραμείνει σταθερά στη θέση του. Πρόσθεσε ακόμα πως η κυβέρνησή του συντονίζεται πλήρως με τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Πεζεσκιάν σχολίασε και τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών περί παραίτησής του, λέγοντας πως αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο Ανώτατος Ηγέτης λέει κάτι και η κυβέρνησή του κάτι άλλο.

Η δήλωση του αυτή ήταν απάντηση στον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Χαραζί, κληρικό που σχετίζεται με την οικογένεια Χαμενεΐ, χωρίς όμως αξίωμα, ότι ο Πεζεσκιάν είχε απειλήσει να παραιτηθεί 28 φορές και ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν τον είχε διαβεβαιώσει ότι την επόμενη φορά που θα το κάνει θα την αποδεχθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και οι δύο πλευρές ωστόσο τον διέψευσαν. Το γραφείο του Χαμενεΐ χαρακτήρισε την πληροφορία ψευδή και αντίθετη προς τα γεγονότα και σημείωσε πως τέτοιες αξιώσεις σπέρνουν διχασμό. Υπενθύμισε ότι μόνο δύο επίσημες ιστοσελίδες μπορούν να μιλούν εξ ονόματός του. Η προεδρία χαρακτήρισε την αναφορά αβάσιμη και εντελώς ψευδή.

Τι κρύβεται πίσω από τις φήμες

Η ιστορία αυτή ωστόσο δεν είναι καινούρια: μια μη επιβεβαιωμένη πληροφορία τον Μάιο από το Iran International είχε αναφέρει ότι ο Πεζεσκιαν είχε υποβάλει επιστολή παραίτησης επικαλούμενος τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης στη λήψη αποφάσεων. Παρόμοιες φήμες έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα από το 2025.

Το επεισόδιο είναι κυρίως πρόβλημα επαλήθευσης. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει φανεί αυτοπροσώπως και δεν έχει μιλήσει δημόσια από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, και ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε τον Ιούλιο ότι δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Σε αυτή την κατάσταση, μια αξίωση από έναν άνδρα χωρίς θεσμικό ρόλο μπορεί να κυριαρχήσει και να απαιτήσει δηλώσεις τόσο από το γραφείο του προέδρου όσο και από το γραφείο του Ηγέτη.

Με πληροφορίες του Iran International