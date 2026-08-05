Το Ιράν ωστόσο διαψεύδει ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ περιλαμβάνουν απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Οι πιθανότητες να κλείσει μία συμφωνία την Παρασκευή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι μόλις «50 - 50» παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται συμφωνία, δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου που είναι γνώστης των συζητήσεων.

Η πηγή από το Κόλπο δήλωσε στο CNN πως η ιρανική αντιπροσωπεία δεν περιλαμβάνει στις συζητήσεις της την άποψη των σκληροπυρηνικών Φρουρών της επανάστασης, των οποίων ωστόσο απαιτείται η υπογραφή για τις λεπτομέρειες προκειμένου η συμφωνία να είναι εφαρμόσιμη.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν «πολύ καλές συζητήσεις» με τους Ιρανούς ομολόγους τους, αλλά περιόρισε σε τις συνήθεις απειλές του πως θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, αν υπαναχωρήσουν ξανά από την συμφωνία. Σε άλλο σχόλιό του, τόνισε ακόμα πως ενδέχεται ακόμα και σήμερα να υπάρξει μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ.

Τι λέει το Ιράν

Από την άλλη πλευρά το Ιράν διαψεύδει ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ περιλαμβάνουν απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επιμένουν πως μιλούν μόνο με το Ομάν για να διευθετηθεί η συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ορισμένοι διπλωμάτες έχουν δηλώσει πως το ξεμπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ, σημείο κλειδί για τις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να [αναγεννήσει] τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Οι συζητήσεις Ιράν - Ομάν

Μόνο «ένα με δύο ζητήματα» εκκρεμούν ακόμα για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το Al Jazeera.

Η ιρανική πηγή ισχυρίζεται πως τα θέματα αυτά «δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα περίπλοκα».

«Δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει καμία κακόβουλη παρέμβαση από άλλα μέρη, η συμφωνία ενδέχεται να οριστικοποιηθεί ακόμη και σήμερα ή αύριο» είπε χαρακτηριστικά.

Η διπλωματική πηγή είπε ακόμα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει λόγω των διαφορών μεταξύ Ομάν και Ιράν. Άρα, οποιοδήποτε κλείσιμο ή νέο άνοιγμα των Στενών θα εξαρτηθεί από τις όποιες πράξεις των ΗΠΑ, που θεωρούνται ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, ξεκαθάρισε η πηγή και πρόσθεσε πως ανάλογα με την εξέλιξη της διπλωματικής διαδικασίας, μία τέτοια επίσκεψη θα μπορούσε να προγραμματιστεί σε ένα επόμενο στάδιο.

Με πληροφορίες του CNN/AlJazeera