Το Σκοτάδι είναι μια βιωματική θεατρική εμπειρία που έρχεται από τις 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αργώ.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση - εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι.



Το Σκοτάδι είναι μια βιωματική θεατρική εμπειρία σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, που έρχεται στο θέατρο Αργώ και πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία του φωτός.

Κατά την διάρκειά της, ο θεατής καλείται να εγκαταλείψει το βλέμμα και να αφεθεί στις υπόλοιπες αισθήσεις του. Η ακοή, η αφή, η αναπνοή, η εγγύτητα, η μνήμη και η φαντασία γίνονται τα μοναδικά μέσα προσανατολισμού.



Βασισμένη στο εμβληματικό έργο «Οι Τυφλοί» του Μωρίς Μαίτερλινκ, η παράσταση δεν επιχειρεί μια συμβατική σκηνική μεταφορά του έργου. Αντλεί από τον πυρήνα του την αναμονή, την αγωνία, τον φόβο του αγνώστου, την αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την αίσθηση ότι κάτι αθέατο μας απειλεί, κάτι που ίσως έχει ήδη συμβεί, αλλά αδυνατούμε να το αντικρίσουμε, και μας βυθίζει, όπως και τους ήρωες του έργου, στο απόλυτο σκοτάδι.



Εκεί η πραγματικότητα μεταβάλλεται. Οι αποστάσεις αλλάζουν. Ο χρόνος αποκτά άλλο βάρος. Αυτό που δεν βλέπουμε γίνεται συχνά πιο ισχυρό από αυτό που θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε.



Γιατί, όταν σβήσει το φως, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας.

Πρωτόκολλο εισόδου

Διαβάστε προσεκτικά.

Η είσοδός σας στο ΣΚΟΤΑΔΙ προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων:

Από τη στιγμή που θα φτάσετε στο θέατρο, η εμπειρία έχει ήδη ξεκινήσει.

Μετά την έναρξη ΔΕΝ επιτρέπεται η είσοδος.

επιτρέπεται η είσοδος. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας Δ ΕΝ επιτρέπεται η έξοδος ή η επανείσοδος, στην αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

στην αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν χρειαστεί να αποχωρήσετε, παραμείνετε ακίνητοι και πείτε μία μόνο λέξη: « ΒΟΗΘΕΙΑ ». Καμία άλλη ενέργεια δεν θα γίνει αντιληπτή.

». Καμία άλλη ενέργεια δεν θα γίνει αντιληπτή. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή οποιασδήποτε συσκευής που παράγει φως. Η παράβαση του κανόνα συνεπάγεται άμεση αποβολή από την αίθουσα.

η χρήση κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή οποιασδήποτε συσκευής που παράγει φως. Η παράβαση του κανόνα συνεπάγεται άμεση αποβολή από την αίθουσα. Η παράσταση δεν συνιστάται σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, αναπνευστικές παθήσεις, κλειστοφοβία ή ιστορικό κρίσεων πανικού .

. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε θεατές άνω των 15 ετών.

Αν έφτασες μέχρι εδώ, είσαι έτοιμος να εισέλθεις στο ΣΚΟΤΑΔΙ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη –Διασκευή-Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Μετάφραση πρωτότυπου κειμένου: Αντώνης Γαλέος

Εικαστική σύνθεση: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Μουσική: Πάνος Γκίνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά Λώλη

Διαφήμιση: Ελένη Λιλή

Παραγωγή: Gr Entertainment



Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Εύα Γαλογαύρου, Σταυριανός Γκάτζιος, Ελένη Δάφνη, Ειρήνη Κατσινούλα, Αυγουστίνος Κούμουλος, Κυριάκος Σαλής, Νικόλας Seymor Σταθόπουλος, Ιωάννα Τζίκα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Δημήτρης Ψύλλoς

Πληροφορίες

Θέατρο Αργώ

Διεύθυνση: Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Πρεμιέρα 21 Οκτωβρίου 2026

Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:30 & 21:00, Κυριακή 20:00



Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-skotadi/

Σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

Τηλεφωνικά στο 2109213310