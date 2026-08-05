Με διαδικασίες εξπρές τα μέτρα στήριξης στις πληγείσες επιχειρήσεις από τις φωτιές.

Τα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τις πληγείσες από τις φωτιές επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικοβοιωτίας κοινοποίησε το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας.

Μεταξύ αυτών ορίζεται ως ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά δικαιούχο το ποσό των 500.000 ευρώ, αναστέλλεται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ενώ εφαρμόζεται και 3ετής απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ.

Μετά τη συνεδρίαση της, η αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής υλοποίησαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φωτιών. Στο πλαίσιο αυτό για τις επιχειρήσεις προβλέπονται τα εξής:

1. Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προβλέπεται επιχορήγηση σε ποσοστό 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, το όριο δύναται να αφορά έως δύο υποκαταστήματα.

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2. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται 6μηνη αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

3. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται 12μηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή εργασίας, δύνανται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

5. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτήρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.

Ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

Για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού προγράμματος «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support» για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απωλειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.