«Κόκκινος συναγερμός» για φωτιές την Πεμπτη, σε Red Code η Αττική και 2 ακόμα περιφερειακές ενότητες.

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code τίθενται την Πέμπτη 6 Αυγούστου η Αττική, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 4 – Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς, γεγονός που οδηγεί στην πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Η εφαρμογή του Red Code προβλέπει την ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των πόρων, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να προχωρήσουν στη σύγκληση των αρμόδιων συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας και στη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από ενδεχόμενα φαινόμενα πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2084953277456638032}