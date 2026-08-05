Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 6 Αυγούστου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος την Πέμπτη (06/08) και την Παρασκευή (07/08) λόγω προγραμματισμένης εκτέλεσης εργασιών στο ύψος του ο.α.22, στο ρεύμα Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι εργασίες είναι προγραμματισμένες κατά τις ώρες 08:00 με 14:00 στη δεξία λωρίδα της Ποσειδώνος. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο να και ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.