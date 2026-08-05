Με επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ αναμένεται να ενισχύσει η ΕΕ την Ουκρανία.

Μία από τις πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones, με αποτέλεσμα 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το Κίεβο, όπου καταγράφηκαν 17 θάνατοι. Παράλληλα, από τις επιθέσεις 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Χάρκοβο και το Ντονέτσκ.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, σε συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας και το Επιτελείο του, υποστήριξε ότι περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα και αναχαιτιστικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία. Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση στην παράδοση συστημάτων αεράμυνας από τους δυτικούς συμμάχους οδηγεί σε αυξημένες ανθρώπινες απώλειες και μεγάλες καταστροφές, ενώ επισήμανε ότι η προμήθεια αναχαιτιστικών πυραύλων έχει μειωθεί αισθητά μέσα στη χρονιά.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2084943341012021556}

Η απάντηση της Μόσχας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν κέντρα εφοδιασμού, αποθήκες στρατιωτικού υλικού και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τη Μόσχα, για την παραγωγή και διανομή drones στην περιοχή του Κιέβου.

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Επιπλέον, η Ρωσία υποστήριξε ότι έπληξε τρία φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε μέσα στην πρωτεύουσα και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια του Κιέβου καταγράφηκαν 16 νεκροί και 29 τραυματίες.

{https://x.com/angelshalagina/status/2084920564955652349}

Στο Χάρκοβο αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ στο Ντονέτσκ οι τραυματίες έφτασαν τους 27.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε πέντε διαφορετικά σημεία της περιφέρειας του Κιέβου, όπου οι πυρκαγιές επεκτάθηκαν σε έκταση περίπου 230.000 τετραγωνικών μέτρων.

{https://x.com/Breaking911/status/2084774092771561696}

Μειωμένη η αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αεράμυνας

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εκτόξευσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους, τέσσερις πυραύλους κατά πλοίων και 115 drones.

Από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν τα 98, ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για επιτυχημένες αναχαιτίσεις των βαλλιστικών πυραύλων.

{https://x.com/NOELreports/status/2084903245957280047}

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό αναχαίτισης ρωσικών πυραύλων εμφανίζεται χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ ο αριθμός των πυραυλικών επιθέσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των drones παρουσιάζει μόνο μικρή μείωση.

Κλιμακώνεται η ένταση και στις δύο πλευρές

Το τελευταίο διάστημα η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά του Κιέβου, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να πραγματοποιεί επιδρομές με drones σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

Στην περιφέρεια της Τούλα, ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, αποτρέποντας περισσότερα θύματα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα διατεθούν για τη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας.