Όσα δήλωσε ο Ευάγγελος Τουρνάς για τους δύο νεκρούς πιλότους.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα» τόνισε ο Ευάγγελος Τουρνάς για τους δύο νεκρούς πιλότους στην Ψάθα. Όπως συμπλήρωσε: «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου μισθωμένου διασώθηκαν.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς.

Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

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