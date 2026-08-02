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Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρονται περίπου 39 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη θαλάσσια περιοχή 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Τους επιβαίνοντες περισυνέλεξε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.