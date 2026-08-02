Τραγική ειρωνεία για έναν εθελοντή πυροσβέστη στη φωτιά που εξαπλώθηκε στα Βίλια.

Την ώρα που εκείνος έσωζε κατοικίες δεκάδες άλλων ανθρώπων, το σπίτι του στα Βίλια καιγόταν από τις φλόγες. Ο λόγος για τον εθελοντή πυροσβέστη Γρηγόρη Σχόιζα, ο οποίος βρήκε το δικό του σπίτι ολοσχερώς καμένο από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έκαψε ότι έβρισκε μπροστά της.

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές, σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων αλλά χτες δε βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια» ανέφερε μιλώντας στον Alpha.

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