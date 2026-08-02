Τα δύο ελικόπτερα τύπου BELL επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας όταν συγκρούστηκαν στον αέρα. Συνολικά επέβαιναν τέσσερα άτομα, με δύο να εντοπίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους.

Δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που πλήττει την Αττικοβοιωτία.

Αμέσως μετά το περιστατικό τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο τον εντοπισμό των πληρωμάτων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την περισυλλογή και των τεσσάρων επιβαινόντων στα δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στα δύο αεροσκάφη επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας, ενώ δύο ακόμη άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

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