Oι άνεμοι πέφτουν αλλά η μάχη συνεχίζεται. Αισιοδοξία για τα πύρινα μέτωπα.

Μια πρώτη χαραμάδα αισιοδοξίας για τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τη χώρα φέρνει η πρόγνωση των μετεωρολόγων, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ριπές των ανέμων στην Αττική και τη Βοιωτία έφτασαν ακόμη και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στα ενεργά μέτωπα. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούσαν συνεχώς τις φλόγες, προκαλούσαν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις και δυσχέραιναν τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων.

Η σταδιακή υποχώρηση των ανέμων εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολύτιμο χρόνο στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες δίνουν αδιάκοπη μάχη για να περιορίσουν τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται κυρίως στη Δυτική Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

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Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η βελτίωση θα είναι προσωρινή. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου, γεγονός που διατηρεί τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι και για τη Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Στερεά Ελλάδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς η εξασθένηση των ανέμων μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους πυροσβέστες να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να δημιουργήσουν ζώνες ασφαλείας πριν από τη νέα μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Για τους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάζονται από τις φωτιές, πρόκειται για μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα, σε μια μάχη που απέχει ακόμη από το τέλος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.