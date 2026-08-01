Το πυροσβεστικό όχημα κινούνταν με ταχύτητα προς το μέτωπο.

Στιγμές μεγάλης έντασης καταγράφηκαν στη διάρκεια της κάλυψης της μεγάλης φωτιάς στη Φωκίδα, όταν πυροσβεστικό όχημα, που κατευθυνόταν προς το ενεργό μέτωπο, πέρασε σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, προκαλώντας αναστάτωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από την περιοχή, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τον περιορισμό της φωτιάς. Το πυροσβεστικό όχημα κινήθηκε με ταχύτητα προς το μέτωπο, αναγκάζοντας τον δημοσιογράφο και το υπόλοιπο συνεργείο να απομακρυνθούν άμεσα προκειμένου να αποφύγουν την παράσυρση.

Στο σχετικό βίντεο ακούγεται ο δημοσιογράφος να φωνάζει προς τον οδηγό του οχήματος: «Δεν βλέπεις την κατάσταση;», αποτυπώνοντας την ένταση της στιγμής. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, με το συμβάν να λήγει χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

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