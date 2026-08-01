Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που ξέσπασε στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:00’ το μεσημέρι και έχει περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
{https://www.youtube.com/watch?v=xp5ixyK-GiE}
{https://www.youtube.com/watch?v=1wDdyvp9Vk8}
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2083550077545554319}.
Παράλληλα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους πολίτες.
{https://x.com/112Greece/status/2083549291704942960}.