Η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρείται κρίσιμη για την ταχύτερη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων στήριξης και την αποκατάσταση της καθημερινότητας στην πληγείσα περιοχή.

Αντιμέτωπη με τις σοβαρές συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς βρίσκεται η Αργολίδα, με τις τοπικές αρχές να ζητούν την άμεση κήρυξη της ευρύτερης περιοχής των Φιχτίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών και να στηριχθούν οι πληγέντες κάτοικοι.

Το πύρινο μέτωπο, που εκδηλώθηκε την Παρασκευή, άφησε πίσω του ένα σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής. Κατοικίες, αποθήκες, ποιμνιοστάσια, αγροτικές εγκαταστάσεις και μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και σε υποδομές της περιοχής.

Οι εικόνες από τα Φίχτια αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και κατοίκους να προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της πύρινης λαίλαπας.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης.

Μετά την πρώτη αποτίμηση των ζημιών, οι τοπικοί φορείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες αποζημιώσεων και αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και η στήριξη των κατοίκων και των παραγωγών που είδαν τις περιουσίες και το εισόδημά τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες.

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