Η υπόθεση παραπέμφθηκε να εκδικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε γνωστός τράπερ, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα στην ΠΑΘΕ, παραβιάζοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα 180 χιλιομέτρων την ώρα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου όπου το όριο είναι 80 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας το κατά 100 χλμ./ώρα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, αδίκημα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο καλλιτέχνης υποστήριξε ότι ανέπτυξε την υπερβολική ταχύτητα επειδή είχε ενημερωθεί από συγγενικά πρόσωπα της συντρόφου του πως εκείνη αντιμετώπιζε έκτακτο πρόβλημα υγείας και έσπευδε να τη συναντήσει.

Ο συγκεκριμένος τράπερ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις και βρίσκεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.