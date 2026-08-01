H ανακοίνωση της Hellenic Train.

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στον σταθμό των Μεγάρων, και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο χωρίς επιβάτες από το Κιάτο προς τον Ρέντη, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, στον σταθμό των Μεγάρων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε αμέσως το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

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