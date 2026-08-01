Μέσα σε μόλις 24 εβδομάδες κατάφερε να χάσει 25 κιλά, μειώνοντας το βάρος του από τα 101 στα 76 κιλά, χωρίς να ακολουθήσει εξαντλητικά διατροφικά προγράμματα ή ακραίες μεθόδους.

Η απώλεια κιλών συνδέεται συχνά με αυστηρές δίαιτες, ατελείωτες ώρες γυμναστικής και μεγάλες στερήσεις. Ωστόσο, η ιστορία ενός 46χρονου fitness coach αποδεικνύει ότι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορούν να έρθουν και μέσα από απλές, σταθερές καθημερινές συνήθειες.

Μέσα σε μόλις 24 εβδομάδες κατάφερε να χάσει 25 κιλά, μειώνοντας το βάρος του από τα 101 στα 76 κιλά, χωρίς να ακολουθήσει εξαντλητικά διατροφικά προγράμματα ή ακραίες μεθόδους.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το μυστικό της επιτυχίας του δεν ήταν κάποια «μαγική» δίαιτα, αλλά η συνέπεια. Αντί να αναζητά γρήγορες λύσεις, αποφάσισε να χτίσει μια καθημερινή ρουτίνα που θα μπορούσε να ακολουθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει, αυτή η προσέγγιση όχι μόνο τον βοήθησε να χάσει λίπος, αλλά και να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα, την ενέργειά του και τη διάθεσή του σε υψηλά επίπεδα.

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Ο πρώτος κανόνας που ακολούθησε ήταν η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης. Παρότι περιόρισε τις συνολικές θερμίδες, φρόντιζε να καταναλώνει περίπου 180 έως 200 γραμμάρια πρωτεΐνης καθημερινά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή αυτή τον βοηθούσε να αισθάνεται χορτάτος για περισσότερη ώρα, ενώ παράλληλα προστάτευε τους μυς του κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους.

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Ο δεύτερος πυλώνας της προσπάθειάς του ήταν ο σωστός προγραμματισμός. Οργάνωνε από πριν τα γεύματα, τις προπονήσεις και ακόμη και τις ώρες ξεκούρασης, ώστε να μην αφήνει την καθημερινότητα ή τις υποχρεώσεις να εκτροχιάζουν το πρόγραμμά του. Για εκείνον, η συνέπεια είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα, καθώς πίστευε ότι οι μικρές καθημερινές επιλογές είναι αυτές που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο τρίτος και ίσως πιο υποτιμημένος κανόνας αφορούσε τον ύπνο και την ενυδάτωση. Φρόντιζε να κοιμάται νωρίς κάθε βράδυ και να πίνει τρία έως τέσσερα λίτρα νερό την ημέρα. Όπως υποστηρίζει, ο ποιοτικός ύπνος βελτίωσε την αποκατάσταση του οργανισμού και περιόρισε τις λιγούρες, ενώ η σωστή ενυδάτωση τον βοηθούσε να διατηρεί υψηλά επίπεδα ενέργειας και να ελέγχει καλύτερα την όρεξή του.

Η ιστορία του έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δείχνει ότι η επιτυχημένη απώλεια βάρους δεν βασίζεται απαραίτητα σε ακραίες δίαιτες ή γρήγορες λύσεις. Αντίθετα, η δημιουργία υγιεινών συνηθειών που μπορούν να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμα φαίνεται πως αποτελεί το σημαντικότερο «κλειδί» για όσους θέλουν να αλλάξουν το σώμα και την καθημερινότητά τους με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.