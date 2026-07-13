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Η τρυφερή φωτογραφία του Φοίβου Παπαδάκη από το παρελθόν και το μήνυμά του.

Σχεδόν επτά μήνες έχουν περάσει από όταν ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, λίγο καιρό αφού είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στην καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, πέθανε στις 4 Ιανουαρίου ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη, αφήνοντας πίσω του τα τρία του παιδιά και τη σύζυγό του.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν.

Σε αυτή, απεικονίζεται ο ίδιος με τον αδερφό του στην αγκαλιά του πατέρα τους να ποζάρουν μπροστά στην κάμερα χαμογελαστοί.

Το στιγμιότυπο φέρει την ημερομηνία 1999.

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«1999. Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…», έγραψε ο Φοίβος Παπαδάκης στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DavLJtAKAEZ/?hl=el}

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους δημοσιογράφους, που παρέμεινε στη πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 για τριάντα συναπτά έτη, δίνοντας καθημερινά το «παρών» μέσα από την ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ίδιος, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πρωινή ενημέρωση και στους δημοσιογραφικούς κύκλους, με την απώλειά του να προκαλεί θλίψη. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, στις 8 Ιανουαρίου του 2026.