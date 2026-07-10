Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αποχώρησε αρχικά από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής (10/07), όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα μία 15χρονη να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11:00, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης. Η ανήλικη επέβαινε στη μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της, ενώ το απορριμματοφόρο οδηγούσε ένας 48χρονος. Σύμφωνα με τον πατέρα της 15χρονης, το απορριμματοφόρο τους χτύπησε από πίσω.

Όπως αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της, ο οδηγός του απορριμματοφόρου αποχώρησε αρχικά από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Η προανάκριση για το δυστύχημα είναι σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.

Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.

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Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος».