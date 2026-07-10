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Από την μεγάλη επιτυχία της σειράς «Να μ’ αγαπάς» η ηθοποιός αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Για σένα».

Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό της σειράς «Να μ’ αγαπάς» και της νέας παραγωγής του Alpha «Για σένα»;

Η απάντηση κρύβεται στην… Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Το «Να μ’ αγαπάς» αποτέλεσε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν του Alpha. Πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από το κοινό και έγινε μία από τις καθημερινές συνήθειες του σταθμού.

Η υπόθεση αφορούσε δύο δίδυμα που επέστρεψαν στο Ναύπλιο για να ανακαλύψουν τις ρίζες τους, καθώς η μητέρα τους, Ζωή, τα είχε εγκαταλείψει μετά τη γέννα.

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου υποδύθηκε την Φωτεινή, το εγκαταλειμμένο κορίτσι της Ζωής και δίδυμη αδερφή του Λευτέρη.

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Παρά το αθώο της παρουσιαστικό και τα τραύματα που κουβαλούσε από τη ζωή της, αποδείχθηκε μία δυναμική, αποφασισμένη γυναίκα, έτοιμη να διεκδικήσει το παρόν και το μέλλον της.

Ανεξάρτητη, αποφασιστική και έξυπνη κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να γνωρίσει τον εαυτό της.

Πολλές φορές ήρθε αντιμέτωπη με μυστικά, δύσκολες σχέσεις και ανατροπές που δοκίμασαν τις αντοχές.

Παρά τις αντιξοότητες, η Φωτεινή παρέμεινε αισιόδοξη και στα τελευταία επεισόδια κατάφερε να γίνει μητέρα και να σταθεί στο πλευρό του αγαπημένου της. Το ταξίδι της τελείωσε έχοντας βρει τις ισορροπίες της.

«Για σένα»: Η Ειρήνη Αγγελοπούλου στη νέα σειρά του Alpha

Μετά από την επιτυχία του «Να μ’ αγαπάς», στο νέο πρόγραμμα του σταθμού έρχεται η σειρά «Για σένα» και ο κοινός παρονομαστής είναι η Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μία σύγχρονη δραματική σειρά με ρομαντικό πυρήνα, που συνδυάζει το μυστήριο, τις οικογενειακές συγκρούσεις και έναν έρωτα που γεννιέται εκεί όπου κανείς δεν τον περιμένει.

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Η Ειρήνη Αγγελοπούλου έρχεται για να υποδυθεί τη Μελίνα, την πρωταγωνίστρια της σειράς.

Γλυκιά, ρομαντική και δυναμική στέκεται αρωγός στο πλευρό της μητέρας της και τη βοηθάει στη μικρή της επιχείρηση.

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Η ιστορία της σειράς, αναμένεται να προστεθεί στη μυθοπλασία του Alpha και να ξεδιπλώσει την πλοκή μιας μεγάλης αισθηματικής ιστορίας μυστηρίου.

Στο πλευρό της Ειρήνης Αγγελοπούλου, ο Κίμων Κουρής.

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