Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος βρίσκονται και επίσημα στον ΣΚΑΙ.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό τη ΕΡΤ με την εκπομπή «Στούντιο 4», αλλάζουν τηλεοπτική στέγη και μετακομίζουν στον ΣΚΑΙ.

Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού για την επερχόμενη αλλαγή ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Δευτέρα 7 Ιουλίου, ενώ λίγο αργότερα δημοσιεύθηκε και το πρώτο teaser.

Μέχρι στιγμής ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ο τίτλος της νέας εκπομπής, ενώ είναι δεδομένο ότι οι δύο παρουσιαστές μεταφέρονται στη νέα τους τηλεοπτική στέγη μαζί με όλη τους την ομάδα.

Η εκπομπή της ΕΡΤ, το «Στούντιο 4», ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πενταετούς πορείας της.

Σήμερα, μέσα από τον λογαριασμό της Νάνσυς και του Θανάση στο Instagram για τη νέα τους εκπομπή, δημοσιεύθηκαν στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του πρώτου τρέιλερ, με τη λεζάντα να αναφέρει:

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«Μια φωτογραφία κι ένα βίντεο backstage, τόσο ΕΜΕΙΣ! Πάντα να γελάμε βρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους! stay tuned #skaitvgr _ @skaitv.gr».

{https://www.instagram.com/p/DanZDhWDQNz/?img_index=1}

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio».

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