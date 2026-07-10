Με αυθορμητισμό εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του ο Νίνο για την αγάπη του κόσμου.

Με εξομολογητική διάθεση επέστρεψε ο Νίνο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναρτώντας ένα βίντεο μέσω του οποίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο.

Ο ερμηνευτής μέσω Instagram story μίλησε για την αναγνωρισιμότητα που έχει λόγω της δουλειάς του και της καριέρας του, σημειώνοντας μερικές από τις καθημερινές στιγμές και την επαφή με τους θαυμαστές του.

Όπως εξήγησε, στην καθημερινότητά του τον πλησιάζει συχνά ο κόσμος ζητώντας του να βγάλουν φωτογραφίες από κοινού, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν θυμάται πώς ήταν η ζωή του πριν από αυτό:

«Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ταξιδεύω, πάω στο αεροδρόμιο, στο αυτοκίνητο, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο, όπου και αν πάω μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφίες».

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«Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή την έχω περάσει έτσι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων. Έτσι μου ήρθε να πω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους».