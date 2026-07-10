Ξεκίνησαν οι διακοπές για την Κατερίνα Καινούργιου και την οικογένειά της.

Την πιο τρυφερή φωτογραφία δημοσίευσε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ξεκίνησε τις διακοπές της κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της.

Η παρουσιάστρια του Alpha και της εκπομπής «Super Κατερίνα», έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Απρίλιου του 2026, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την μικρή Ξένια.

Στο πλευρό της έχει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τον σύντροφό της, με τον οποίο γύρισαν σελίδα στη ζωή τους δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου μοιραζόταν τις σκέψεις και τα συναισθήματά της με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, ενώ λίγο πριν το μεγάλο φινάλε έδειχνε να ανυπομονεί για το φετινό καλοκαίρι.

Πριν από μία εβδομάδα, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αποχαιρέτησε το πλατό και σήμερα ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές έχοντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια.

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«Το πρώτο ταξίδι της Ξένιας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο στιγμιότυπο απεικονίζεται ήρεμη και χαμογελαστή μέσα σε πλοίο έχοντας στα χέρια της την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου, αναμένεται να επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν και την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha έχοντας στο πλευρό της την ίδια ομάδα και συνεργάτες.