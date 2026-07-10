Η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο και η 15χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο πένθος έχει «βυθιστεί» η αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ για τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη ήταν αθλήτρια της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ Β, ενώ το φετινό καλοκαίρι είχε κληθεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας των νταμπλούχων Ελλάδας.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται σύμφωνα με το Parallaximag.gr. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της.

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Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

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Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…

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