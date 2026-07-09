Αναλυτικά ο καιρός μέσα από τον δελτίο της ΕΡΤ3 και τον Χρυσόστομο Παρανό.

Τέλος οι αστάθειες και οι βροχές με το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας να είναι ιδιαίτερα καλό και να ακολουθεί όπως όλα δείχνουν ο πρώτος μας καύσωνας. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3, Χρυσόστομος Παρανός, την Κυριακή θα φτάσουμε ακόμη και τους 37 και 38 βαθμούς.

Ειδικότερα, την Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια από 29 έως και 30 βαθμούς, στα κεντρικά 32 βαθμούς, στους 33 με 34 στα δυτικά και στους 30-31 αλλά και τοπικά 34 βαθμούς στα ανατολικά νησιωτικά.

Το Σάββατο θα έχουμε 35άρια, αλλά οι ελάχιστες τιμές θα είναι χαμηλές και δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και 12 βαθμούς στην δυτική Μακεδονία και 14 στα Ιωάννινα.

Καλοκαιρία θα έχουμε και την Κυριακή με μικρή αστάθεια σε Θεσσαλία και Μακεδονία. Τοπικά θα φτάσουμε τους 37 και 38 βαθμούς στα κεντρονότια τμήματα της χώρας.

Πάντως όπως σημειώνει ο Χρυσόστομος Παρανός από τις 18 με 20 Ιουλίου και μετά και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα οδεύουμε προς τον πρώτο καύσωνα στην χώρα μας.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Χρυσόστομο Παρανό

{https://www.youtube.com/watch?v=ZO3uOFz0Gfc}