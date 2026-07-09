Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Καλοκαιρινή μπόρα με δυνατή ένταση αυτή την ώρα στο Καματερό.

Ισχυρή μπόρα πλήττει αυτή την ώρα περιοχές των Δυτικών Προαστίων, με έντονη βροχόπτωση να σημειώνεται στο Καματερό και στις γύρω περιοχές.

Ο καιρός επιβεβαίωσε την πρόγνωση των μετεωρολόγων που είχαν προειδοποιήσει για μπόρες και καταιγίδες σήμερα και για κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι ο ουρανός σκοτείνιασε, τα σύννεφα πύκνωσαν και εδώ και λίγη ώρα πέφτει έντονη βροχή.

Η καλοκαιρινή ηλιοφάνεια μπήκε σε «παύση» με τις περιοχές στα Δυτικά της Αττικής να κυκλώνονται από μπόρες και δυνατές βροχές.

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7660502493230664982}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα είχαμε βροχή και στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένονταν σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα επεκτάθηκαν στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά όσο πλησιάζει το βράδυ.