Υπο μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή της Αγιάσου.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Αγιάσο, στην άκρη του χωριού, στην Κουκουναριά περιοχή Απέσος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το stonisi.gr η φωτιά καίει χόρτα και δέντρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075554126738399678}

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Πηγή: Stonisi.gr

Ήχησε 112

Λόγω της φωτιάς ήχησε μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα/ Στο μήνυμα καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ειδοποίηση του 112. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0RoLDwR3yDk9WrdByH7JVLykupPtoFw39znk1jeFtM4Nz9mLGutsat8P4z1Pj9tngl}

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αγιάσο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου Λέσβου. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς. Νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075562484598010198}