Το άλμπουμ με τις φωτογραφίες από την αποφοίτηση και το τρυφερό βίντεο με τον γιο της.

Φορτισμένες συναισθηματικά και γεμάτες περηφάνια φαίνεται πως είναι οι τελευταίες ημέρες για την Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθώς ο γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από τη σχολή και πλέον κρατάει στα χέρια του το πτυχίο του.

Η Παπαδημητρίου με συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα βρέθηκε στην Κύπρο προκειμένου να δώσει το «παρών» σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του γιο της.

Εκεί, βρέθηκε και ο πρώην σύζυγός της και όλοι μαζί ανέβηκαν στη σκηνή απαθανατίζοντας την στιγμή από το νέο ξεκίνημα του γιου τους.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ έντυσε την ανάρτηση με ένα συγκινητικό κείμενο:

«Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει το συναίσθημα μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του. Συγχαρητήρια παιδί μου! Η αγάπη μας πάντα θα αγκαλιάζει κι εσένα και τον αδερφό σου σε κάθε βήμα. Μπράβο σου αγόρι μου. Σε λατρεύω».

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Νωρίτερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Κύπρο:

«Όχι δεν φέραμε πολύ κόσμο για την αποφοίτηση του παιδιού», έγραψε στη λεζάντα του πρώτου αποσπάσματος δείχνοντας τον χώρο έξω από το αεροδρόμιο.

{https://www.tiktok.com/@dorettapapadimitr/video/7660464561023094038}

Ιδιαίτερα συγκινητικό ωστόσο, ήταν το βίντεο όπου εμφανίζεται η ίδια να περιποιείται τον γιο της λίγο πριν από την ορκωμοσία του:

«Σαν χθες σε ετοίμαζα για την πρώτη μέσα στο σχολείο», έγραψε στη λεζάντα, κάνοντας μία νοητή αναδρομή στο παρελθόν.

{https://www.tiktok.com/@dorettapapadimitr/video/7660844181308427542}