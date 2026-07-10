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Η εμφανώς αδυνατισμένη εικόνα της Σαρλίζ Θερόν προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Σαρλίζ Θερόν λίγες ώρες μετά από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια», στο Παρίσι.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζει την ταλαντούχα σταρ εμφανώς αδυνατισμένη, με πολλούς χρήστες των social media να το αναφέρουν επίμονα.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Θερόν βρέθηκε στο Παρίσι για την πρεμιέρα της ταινίας, φορώντας ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο δαντελένιο φόρεμα, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δημιουργία του Τζόναθαν Άντερσον.

{https://x.com/thedailybeast/status/2075286415462502723}

Ωστόσο, στο επίκεντρο των συζητήσεων δεν βρέθηκε το φόρεμά της, αλλά η εμφανώς αδυνατισμένη εικόνα της.

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Πολλοί χρήστες των social media και του x, πρώην twitter, προσθέτουν το δικό τους σχόλιο και εικάζουν ότι η εικόνα της είναι αποτέλεσμα ταχύρρυθμων μέσων αδυνατίσματος, εκφράζοντας φανερά την ανησυχία τους για την υγεία της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού.

Να σημειωθεί ότι η Σαρλίζ Θερόν, συμμετάσχει στη νέα παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, υποδυόμενη την Καλυψώ.