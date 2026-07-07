Διθυραμβικές οι πρώτες αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο, χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου, και όλοι μιλούν για το έργο του Ομήρου. Δημοσιογράφοι και κριτικοί που βρέθηκαν στην προβολή είναι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι, κάνοντας λόγο για ένα εντυπωσιακό και επικό δημιούργημα με «άψογη σκηνοθεσία».

Η Οδύσσεια του Νόλαν είναι ένας κινηματογραφικός θρίαμβος

Όπως φαίνεται από τα πρώτα -εγκωμιαστικά- σχόλια, ο Νόλαν έχει ακόμα μια τεράστια επιτυχία στα χέρια του. Χααρακτηριστικό είναι το σχόλιο της Peri Nemiroff του Collider που γράφει: «Ένας κινηματογραφικός θρίαμβος. Μια μεγαλοπρεπής και καθηλωτική απόδοση του επικού έργου του Όμηρου, και απόλυτα αναγνωρίσιμη ως έργο του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ειλικρινά δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στον πλανήτη να μπορέσει να μεταφέρει αυτό το υλικό στην οθόνη με τόσο μεγάλη κλίμακα, εύρος και καρδιά».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ενθουσιασμού είναι και ο Andrew J. Salazar του Discussing Film ο οποίος χαρακτηρίζει την ταινία ως ένα «εντυπωσιακό επίτευγμα», ενώ ο David Ehrlich του IndieWire σημειώνει ότι «η τελευταία πράξη ανταμείβει το ταξίδι» παρά τις όποιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια του.



«Αψεγάδιαστη σκηνοθεσία, κάθε ίντσα όσο επική όσο θα περίμενες», γράφει με ενθουσιασμό ο δημοσιογράφος Simon Thompson εξυμνώντας τον Ματ Ντέιμον για την ερμηνεία του την οποία χαρακτηρίζει ως την καλύτερη της καριέρας του: «Ο Ματ Ντέιμον δίνει τα πάντα στον Οδυσσέα με μια από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια πλέκει το εγκώμιο του Ρόμπερτ Πάτινσον τον οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικό ως Αντίνοο» και του Τζον Λεγκουιζάμο: «Και ο Εύμαιος του Τζον Λεγκουιζάμο είναι υπέροχος».



Ο Jazz Tangcay του Variety χαρακτηρίζει την ταινία ως ένα «καταπληκτικό επίτευγμα» και ένα «θριαμβευτικό, θεαματικό έπος», ενώ ο έτερος δημοσιογράφος του περιοδικού Clayton Davis σημειώνει: «Ο Ματ Ντέιμον ηγείται με σθένος, ενώ ο Τομ Χόλαντ προσθέτει ευαισθησία και ψυχή… Είναι άλλη μια επιτυχία για τον Νόλαν, για την οποία οι φαν θα συζητούν για δεκαετίες».

Ο Erik Davis του Fandango, επίσης εντυπωσιασμένος με την ερμηνεία του Πάτινσον, γράφει: «Είναι τόσο πανούργος, χειριστικός και ατελείωτα διασκεδαστικός να τον παρακολουθείς. Ο Πάτινσον βυθίζεται πλήρως στην κακία του χαρακτήρα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία από τις αγαπημένες μου ερμηνείες του. Επίσης, χαρακτηρίζει την ταινία «απόλυτο θρίαμβο και κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα από έναν από τους πιο σπουδαίους σκηνοθέτες της εποχής μας».

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, μία ημέρα πριν τη διεθνή της πρεμιέρα.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις των δημοσιογράφων

Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ is INCREDIBLE.



I'm really blown away by this film. Everything from the flawless performances to the way Nolan embraces the supernatural is just perfect.



If you can, SEE IT IN @IMAX 70mm. It’s a jaw dropping experience.



It'll be great… pic.twitter.com/UXEAjF8cKk — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 6, 2026

THE ODYSSEY is as epic as its source material with that level of Christopher Nolan spark that makes it something special. It's a story of love and loss and takes you on quite the journey in only the way Nolan knows how. Breathtaking, bold, and perfection. pic.twitter.com/ycJ2zHEDsQ July 6, 2026

Christopher Nolan's #TheOdyssey is an absolute triumph and a crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time. It feels like everything Nolan has been working toward with IMAX has culminated here. The production design is incredible, the action is… pic.twitter.com/yLxocUEEdn — Erik Davis (@ErikDavis) July 6, 2026

THE ODYSSEY is a filmmaking feast. A grand and gripping rendition of Homer’s epic, and one that feels uniquely Christopher Nolan. It’s sincerely hard to imagine any other filmmaker on the planet being able to bring that source material to screen with this much scale, scope and… pic.twitter.com/7jOO5Ch9ZZ — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 6, 2026

Christopher Nolan’s adaptation of THE ODYSSEY is as epic as movies get with some of the most breathtaking set pieces he’s ever attempted. A colossal achievement of scale, even by Nolan’s standards, its commitment to capturing as much as possible in-camera using new IMAX cameras… pic.twitter.com/UOOHd6lkbT — Matt Neglia (@NextBestPicture) July 6, 2026

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization - this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

THE ODYSSEY is a staggering achievement. It boasts spectacular & even terrifying set pieces that feel like Christopher Nolan fully embracing the horrors of Greek mythology. Yet, how he tastefully recontextualizes the story for the modern day is what has kept my head buzzing (1/2) pic.twitter.com/x1GJbwSOEK — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 6, 2026

Christopher Nolan's #TheOdyssey is flawless filmmaking, every inch as epic as you'd expect. Leading a stellar cast, Matt Damon gives Odysseus everything in a career-best powerhouse performance. Robert Pattinson is outstanding as Antinous and John Leguizamo's Eumaeus is sublime. pic.twitter.com/NDrr95vrnE — Simon Thompson (@ShowbizSimon) July 6, 2026

In an epic way, #TheOdyssey feels like the Christopher Nolan take on "Hamilton." A multicultural, generational cast anchors this sword-and-sandal epic. Matt Damon leads with grit, while Tom Holland brings the sensitivity and heart. pic.twitter.com/HE1QSDqZpK — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) July 6, 2026

Με πληροφορίες από Variety