Καταγράφεται αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση των μικροδεμάτων, εξέλιξη που, όπως επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), δείχνει ότι η παρέμβαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πρόωρα αλλά ενθαρρυντικά χαρακτηρίζονται τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος στα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες, μέτρο που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, καταγράφεται αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση των μικροδεμάτων, εξέλιξη που, όπως επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), δείχνει ότι η παρέμβαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλει στη δημιουργία δικαιότερων συνθηκών ανταγωνισμού για το ελληνικό εμπόριο.

Τα επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές αναμένονται το επόμενο διάστημα, προκειμένου να υπάρξει πλήρης αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου. Ωστόσο, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι οι πρώτες ενδείξεις επιβεβαιώνουν τη διαχρονική της θέση για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων απέναντι στις στρεβλώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη εισροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, όπου συχνά ανακύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, επισήμανσης και φορολογικής ισότητας.

«Δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς»

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του μέτρου δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στη δυνατότητα των ελληνικών μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ίσων όρων ανταγωνισμού. Όπως επισημαίνεται, κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στην οργανωμένη ελληνική αγορά ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει τα δημόσια έσοδα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

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Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου αναδεικνύει, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει άμεσα στις επόμενες παρεμβάσεις που έχει ήδη προτείνει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες. Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους και θα προσφέρει στις αρμόδιες αρχές καλύτερη εικόνα για την προέλευση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τι ζητά η ΕΣΕΕ

Την ίδια στιγμή, η Συνομοσπονδία ζητά την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis, δηλαδή της απαλλαγής που ισχύει σήμερα για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, θεωρώντας ότι μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ένα σταθερό και πραγματικά ισότιμο πλαίσιο ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σημείωσε ότι οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του μέτρου είναι θετικές και δείχνουν πως η κατεύθυνση της παρέμβασης είναι η σωστή. Όπως ανέφερε, είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο το τέλος των 3 ευρώ φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για μέρος των μικροδεμάτων που εισέρχονται από τρίτες χώρες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι ο περιορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ότι όλοι οι παίκτες της αγοράς λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης. «Η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις επόμενες παρεμβάσεις, με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης και την επιτάχυνση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis. Μόνο έτσι θα διαμορφωθεί ένα μόνιμο και πραγματικά δίκαιο πλαίσιο ανταγωνισμού για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό εμπόριο», τόνισε ο κ. Καφούνης.