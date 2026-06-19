Το 2024 η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που εισήγαγε εισιτήριο εισόδου για τους επισκέπτες.

Αυξήσεις στις ημερήσιες εκδρομές των τουριστών ετοιμάζει ο νέος δήμαρχος της Βενετίας, ο οποίος ελπίζει πως με αυτόν τον τρόπο θα αποθαρρύνει τους τουρίστες να έρχονται στην όλη σε περιόδους υψηλής ζήτησης εντείνοντας την πίεση στους κατοίκους.

Η πρόταση του Σιμόνε Βεντουρίνι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο, κάνει λόγο για ένα αμφιλεγόμενο εισιτήριο εισόδου για τους ημερήσιους εκδρομείς στην πόλη που φτάνει έως και τα 50 ευρώ.

Το 2024 η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που εισήγαγε εισιτήριο εισόδου για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου ενός τέλους 5 ευρώ για 29 ημερομηνίες υψηλής ζήτησης από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο.

Η εισφορά επέστρεψε το 2025, επεκτείνοντας σε 54 ημερομηνίες ενώ παράλληλα υπήρχε διπλή χρέωση για τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής.Φέτος, η πρωτοβουλία καλύπτει 60 ημερομηνίες.

Τα έσοδα από το τέλος εισόδου στη Βενετία

Αν και το σχέδιο αυτό είχε ελάχιστον αντίκτυπο στον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ στα ταμεία της πόλης, πολλά περισσότερα από όσα υπολόγιζαν ενώ οι Αρχές στη Βενετία θεωρούν πως τελικά αυτή η κίνηση θα βοηθήσει την πόλη - μνημείο της Unesco να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό.

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Ο Βεντούρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του θητείας δεσμεύτηκε το τέλος να αυξηθεί και η νέα τιμή να κινηθεί μεταξύ 30 και 50 ευρώ, ανάλογα τις ημερομηνίες. Το δημοτικό συμβούλιο, όπως είπε, εξέταζε την πρότασή του και σκόπευε να την παρουσιάσει στην κυβέρνηση καθώς χρειάζεται άδεια για να αυξήσει το τέλος εισόδου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και όταν οι κρατήσεις έχουν υπερβεί το όριο.

Ποιοι δεν πληρώνουν

Το τέλος μπορεί να πληρωθεί διαδικτυακά. Οι επισκέπτες λαμβάνουν ένα QR code τον οποίο καλούνται να επιδείξουν στους αρμόδιους, που έχουν προσληφθεί από το δήμο για να ελέγχουν τα σημεία της κύριας εισόδου της πόλης, όπως είναι ο σταθμός των τρένων της Santa Lucia.

Ο επισκέπτης που κλείνει και διαμονή στη Βενετία εξαιρείται από το τέλος αυτό όπως και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Αλλά ακόμα και αν ένας επισκέπτης έχει κλείσει ξενοδοχείο, υποχρεούνται να καταγράψουν τα στοιχεία τους στο site.

«Το εισιτήριο εισόδου είναι προς το παρόν το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε τον αριθμό των επισκεπτών. Έτσι, εργαζόμαστε πάνω σε μία πρόταση για να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό για τις ημέρες υψηλής ζήτησης, με στόχο να βρούμε μία νέα ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών» είπε ο δήμαρχος.

Είπε ότι τα κεφάλαια που θα προκύψουν από το τέλος θα χρησιμοποιηθούν «για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της πόλης και την υποστήριξη της συντήρησης και προστασίας μιας μοναδικής πόλης, χτισμένης πάνω στο νερό, της οποίας το κόστος υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως».