Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας πραγματοποιείται φέτος από τις 2 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, το οποίο, κάπως και οι Κάννες νωρίτερα φέτος, είναι κάπως πιο συγκρατημένο, γεμάτο από ανεξάρτητες παραγωγές και αρκετά αστέρια πρώτης γραμμής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή του Λίντο στερείται λάμψης ή δυναμικής για βραβεία. Επιπλέον, το φετινό φεστιβάλ θα έχει μια δόση rock 'n' roll με την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ επανένωσης των Oasis «Don’t Look Back in Anger» με τους αδελφούς Γκάλαχερ να δίνουν το «παρών» στη Βενετία.

Στο διαγωνιστικό τμήμα, συναντάμε γνώριμα ονόματα όπως αυτό του Μάρτιν ΜακΝτόνα που θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα με τη μαύρη κωμωδία «Wild Horse Nine», του Φλόριαν Ζέλερ επιστρέφει στο Λίντο με το «Bunker», την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Son», ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ και του Κέισι Άφλε με το gothic μυστήριο «Company», με τον Νικ Νόλτε.



Θυμίζουμε ότι το Φεστιβάλ Βενετίας θα τιμήσει τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Έλεν Μπέρστιν με βραβεία για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο.



Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας διεξάγεται φέτος από τις 2 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.



Δείτε το φετινό lineup





Διαγωνιστικό Τμήμα

Company του Κέισι Αφλεκ

Α Bit of Light του Αλί Ασγκάρι

Return to Buenos Aires του Μάρκο Μπέγκις

Un Bon Petit Soldat του Στεφάν Μπριζέ

Il Fuoco του Eντουάρντο Ντε Άνγκελις

Woman Unknown της Μέι ελ-Τούκι

Bucking Fastard του Βέρνερ Χέρτζογκ

15/18 - A Place to Heal του Σεντρικ Καν

Dau του Ίλια Χρζανόφσκι

Look Back του Χιροκάζου Κόρε-ένται

Possible Love του Λι Τσανγκ-ντονγκ

Wild Horse Nine του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Succederà Questa Notte (It Will Happen One Night) του Νάνι Μορέτι

Primetime του Λανς ΟΌπενχαϊμ

The Echo Chamber του Aντρέα Παλάορο

Un Peu Avant Minuit του Nικολά Παριζέ

L' Estranea» του Πάολο Στρίπολι

Mr. Nelson, Did You Kill People? του Σίνγια Τσουκαμότο

Bunker του Φλόριαν Ζέλερ

Eκτός Διαγωνιστικού (Fiction)

Dio Ride του Τζοβάνι Βερονέζι

Nessun Dolore του Τζιάνι Αμέλιο

Makikiraan Po (Let's us Through, Dear Ancestors) του Λαβ Ντίαζ

Father Joe του Μπάρθελεμι Γκρόσμαν

Scherzetto του Μάριο Μαρτόνε

Place to Be του Κορνέλ Μουντρούτζο

No Paradise If You Are Killed by a Woman του Χαλκουάτ Μουστάφα

Arrested Memory του Σάμπου

The Basics of Philosophy του Πολ Σρέιντερ

Un Bon Avocat του Τριστάν Σεγκουέλα

Jupiter του Αλεξάντερ Σμία

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Εκτός Διαγωνιστικού (Ντοκιμαντέρ)

Be Brave του Φραντσέσκο Καροτσίνι

What Love Builds του Ράσελ Κρόου

Burgundy των Μίχαειλ Ντοέκ, Γκρέγκορι Κέρσοου

Musk του Αλεξ Γκίμπνεϊ

The Road to Jericho του Αμός Γκιτάι

Al Mowaten Osama (Citizen Osama) του Αχμέντ Χασούνα

Union Town της Μπάρμπαρα Κοπλ

Holy Wood Dust του Βίκτορ Κοσακόβσκι

Listy (Letters From the Silence Country του Αντρέι Κουτσίλα

Biografi de Jorge Luis Borges του Μαριάνο Λίνας

My Undesirable Friends: Part II – Exile της Τζούλια Λόκτεβ

Boatbuilders του Λουκ Λόρεντζεν

Imperium του Σεργκέι Λοζνίτσα

Shumei – The Living Legaxy of Kabuki του Τακάσι Μίικε

Queer Edward II του Τέο Ρόλανσον

Oasis: Don't Look Back in Anger των Ντίλαν Σάουδερν, Γουίλ Λάβλέις

Weichen (Dust) του Τσάι Μινγκ-Λιάνγκ

Everest: The Other Side των Ελίζαμπεθ Τσάι Βασαρέλι, Τζίμι Τσιν

From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor του Βιμ Βέντερς

Eκτός Διαγωνιστικού (Σειρές)

Peccato του Βαλέριο Βεστόζο

Eκτός Διαγωνιστικού (Μικρού Μήκους Ταινίες)

Flesh Impact της Μάγκι Τζίλενχαλ

Halayon (Wild Asparagus) της Άβι Μογκράμπι

They're Here των Λάουρα Πόιτρας, Ρέιτσελ Μουέλερ

Films on Films

Juso Per Ferie της Κάρεν ντι Πόρτο

Nino – Un Film su Nino Rota του Γουόλτερ Φασάνο

The Perverts' Guide to Utopia της Σόφι Φάινς

Joie de Vivre του Λούκα Γκουαντανίνο

Twist and Shoot Mister Suzuki του Ιβ Μονμαγιέρ

Intermission του Γιονφάν

Διαγωνιστικό Τμήμα Ορίζοντες

La Ragazza Con la Leica της Aλίνα Μαράτσι

The Burning Giants του Πουτιποόγκ Αρουνπένγκ

What Belongs to Others του Γκρέγκος Ντεμπόφσκι

Una Storia της Άννα Φολιέτα

La Citta dei Vivi του Εντουάρντο Γκαμπριελίνι

Falling House του Mοχσέν Γκαραέι

Too Much Sugar του Ρόμπερτ Γκριν

The Difficult Bride του Ρουμπαγιάτ Χοσεΐν

La Maison du Vent του Ογκούστ Μπερνάρ Κουέμο Γιανγκού

Fille della του Τομάσο Λαντούτσι

Mια Μέρα στη Ζωή της Τζο της Ζακλίν Λέντζου

Oasis του Γιάνι Λενς

Until the Day Ends της Γιελένα Μαξιμόβιτς

La Moula του Ζερόμ Πιερά

Lovers in the Blue Night της Ανουπάρνα Ρόι

Un Detour Par Diane των Αν Σιρό & Ραφαέλ Μπαλμπονί

The Colour of the Sun Ξαβιέ Τέρα

Eklipse του Μάνουελ Βέτσερ

Big Little Things της Μισέλ Ζου

Venice Spotlight

Sumo: Spirit Weighs Nothing του Έρικ Σιράι

Hiwar Ma’ Albahr (Conversation with the Sea) του Μουαγιάντ Αλαγιάν

Hombre al Agua του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ

Serpenti του Ρομπέρτο ντε Παολίς Μαΐνο

Furies του Ράμι Κοντέι

Guria του Λέβαν Κογκουασβίλι

Földszint (Ground Floor) του Γκαμπόρ Ράιζ

Eu Contez (I Matter) της Αλίνα Σέρμπαν

Special Screening

Dai Nostri Inviati. La Rai Racconta La Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012, των Τζουζέπε Γκιανότι, Ενρίκο Σαλβατόρι, Νικολέτα Μπεράρντι