Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, το οποίο, κάπως και οι Κάννες νωρίτερα φέτος, είναι κάπως πιο συγκρατημένο, γεμάτο από ανεξάρτητες παραγωγές και αρκετά αστέρια πρώτης γραμμής.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή του Λίντο στερείται λάμψης ή δυναμικής για βραβεία. Επιπλέον, το φετινό φεστιβάλ θα έχει μια δόση rock 'n' roll με την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ επανένωσης των Oasis «Don’t Look Back in Anger» με τους αδελφούς Γκάλαχερ να δίνουν το «παρών» στη Βενετία.
Στο διαγωνιστικό τμήμα, συναντάμε γνώριμα ονόματα όπως αυτό του Μάρτιν ΜακΝτόνα που θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα με τη μαύρη κωμωδία «Wild Horse Nine», του Φλόριαν Ζέλερ επιστρέφει στο Λίντο με το «Bunker», την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Son», ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ και του Κέισι Άφλε με το gothic μυστήριο «Company», με τον Νικ Νόλτε.
Θυμίζουμε ότι το Φεστιβάλ Βενετίας θα τιμήσει τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Έλεν Μπέρστιν με βραβεία για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο.
Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας διεξάγεται φέτος από τις 2 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το φετινό lineup
Διαγωνιστικό Τμήμα
Company του Κέισι Αφλεκ
Α Bit of Light του Αλί Ασγκάρι
Return to Buenos Aires του Μάρκο Μπέγκις
Un Bon Petit Soldat του Στεφάν Μπριζέ
Il Fuoco του Eντουάρντο Ντε Άνγκελις
Woman Unknown της Μέι ελ-Τούκι
Bucking Fastard του Βέρνερ Χέρτζογκ
15/18 - A Place to Heal του Σεντρικ Καν
Dau του Ίλια Χρζανόφσκι
Look Back του Χιροκάζου Κόρε-ένται
Possible Love του Λι Τσανγκ-ντονγκ
Wild Horse Nine του Μάρτιν ΜακΝτόνα
Succederà Questa Notte (It Will Happen One Night) του Νάνι Μορέτι
Primetime του Λανς ΟΌπενχαϊμ
The Echo Chamber του Aντρέα Παλάορο
Un Peu Avant Minuit του Nικολά Παριζέ
L' Estranea» του Πάολο Στρίπολι
Mr. Nelson, Did You Kill People? του Σίνγια Τσουκαμότο
Bunker του Φλόριαν Ζέλερ
Eκτός Διαγωνιστικού (Fiction)
Dio Ride του Τζοβάνι Βερονέζι
Nessun Dolore του Τζιάνι Αμέλιο
Makikiraan Po (Let's us Through, Dear Ancestors) του Λαβ Ντίαζ
Father Joe του Μπάρθελεμι Γκρόσμαν
Scherzetto του Μάριο Μαρτόνε
Place to Be του Κορνέλ Μουντρούτζο
No Paradise If You Are Killed by a Woman του Χαλκουάτ Μουστάφα
Arrested Memory του Σάμπου
The Basics of Philosophy του Πολ Σρέιντερ
Un Bon Avocat του Τριστάν Σεγκουέλα
Jupiter του Αλεξάντερ Σμία
Εκτός Διαγωνιστικού (Ντοκιμαντέρ)
Be Brave του Φραντσέσκο Καροτσίνι
What Love Builds του Ράσελ Κρόου
Burgundy των Μίχαειλ Ντοέκ, Γκρέγκορι Κέρσοου
Musk του Αλεξ Γκίμπνεϊ
The Road to Jericho του Αμός Γκιτάι
Al Mowaten Osama (Citizen Osama) του Αχμέντ Χασούνα
Union Town της Μπάρμπαρα Κοπλ
Holy Wood Dust του Βίκτορ Κοσακόβσκι
Listy (Letters From the Silence Country του Αντρέι Κουτσίλα
Biografi de Jorge Luis Borges του Μαριάνο Λίνας
My Undesirable Friends: Part II – Exile της Τζούλια Λόκτεβ
Boatbuilders του Λουκ Λόρεντζεν
Imperium του Σεργκέι Λοζνίτσα
Shumei – The Living Legaxy of Kabuki του Τακάσι Μίικε
Queer Edward II του Τέο Ρόλανσον
Oasis: Don't Look Back in Anger των Ντίλαν Σάουδερν, Γουίλ Λάβλέις
Weichen (Dust) του Τσάι Μινγκ-Λιάνγκ
Everest: The Other Side των Ελίζαμπεθ Τσάι Βασαρέλι, Τζίμι Τσιν
From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor του Βιμ Βέντερς
Eκτός Διαγωνιστικού (Σειρές)
Peccato του Βαλέριο Βεστόζο
Eκτός Διαγωνιστικού (Μικρού Μήκους Ταινίες)
Flesh Impact της Μάγκι Τζίλενχαλ
Halayon (Wild Asparagus) της Άβι Μογκράμπι
They're Here των Λάουρα Πόιτρας, Ρέιτσελ Μουέλερ
Films on Films
Juso Per Ferie της Κάρεν ντι Πόρτο
Nino – Un Film su Nino Rota του Γουόλτερ Φασάνο
The Perverts' Guide to Utopia της Σόφι Φάινς
Joie de Vivre του Λούκα Γκουαντανίνο
Twist and Shoot Mister Suzuki του Ιβ Μονμαγιέρ
Intermission του Γιονφάν
Διαγωνιστικό Τμήμα Ορίζοντες
La Ragazza Con la Leica της Aλίνα Μαράτσι
The Burning Giants του Πουτιποόγκ Αρουνπένγκ
What Belongs to Others του Γκρέγκος Ντεμπόφσκι
Una Storia της Άννα Φολιέτα
La Citta dei Vivi του Εντουάρντο Γκαμπριελίνι
Falling House του Mοχσέν Γκαραέι
Too Much Sugar του Ρόμπερτ Γκριν
The Difficult Bride του Ρουμπαγιάτ Χοσεΐν
La Maison du Vent του Ογκούστ Μπερνάρ Κουέμο Γιανγκού
Fille della του Τομάσο Λαντούτσι
Mια Μέρα στη Ζωή της Τζο της Ζακλίν Λέντζου
Oasis του Γιάνι Λενς
Until the Day Ends της Γιελένα Μαξιμόβιτς
La Moula του Ζερόμ Πιερά
Lovers in the Blue Night της Ανουπάρνα Ρόι
Un Detour Par Diane των Αν Σιρό & Ραφαέλ Μπαλμπονί
The Colour of the Sun Ξαβιέ Τέρα
Eklipse του Μάνουελ Βέτσερ
Big Little Things της Μισέλ Ζου
Venice Spotlight
Sumo: Spirit Weighs Nothing του Έρικ Σιράι
Hiwar Ma’ Albahr (Conversation with the Sea) του Μουαγιάντ Αλαγιάν
Hombre al Agua του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ
Serpenti του Ρομπέρτο ντε Παολίς Μαΐνο
Furies του Ράμι Κοντέι
Guria του Λέβαν Κογκουασβίλι
Földszint (Ground Floor) του Γκαμπόρ Ράιζ
Eu Contez (I Matter) της Αλίνα Σέρμπαν
Special Screening
Dai Nostri Inviati. La Rai Racconta La Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012, των Τζουζέπε Γκιανότι, Ενρίκο Σαλβατόρι, Νικολέτα Μπεράρντι