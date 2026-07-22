Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο: Από τον καύσωνα των 43 βαθμών σε ισχυρές καταιγίδες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια.

Η σημερινή τρίτη και τελευταία μέρα του κύματος καύσωνα που πολιορκεί τη χώρα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που έχουν προκύψει απο το εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου για τις θερμές και ξηρές αέριες μάζες που σε συνδυασμό με τους ανέμους τύπου Foehn αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, πριν η χώρα περάσει σε απότομη αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας σημαντικό ρόλο στις επικίνδυνες επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες διαδραματίζουν οι άνεμοι Foehn. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του οι άνεμοι Foehn αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζέστη, καθώς προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας και μεγάλη πτώση της υγρασίας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για τις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk54radw7zp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς και αυξημένος κίνδυνος φωτιάς

Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν τους 42 με 43 βαθμούς. Παράλληλα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 40 με 41 βαθμούς. Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει τόσο την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και την ταχύτητα εξάπλωσής της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk54radw7zp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk52gdhwfb0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς λειτουργούν οι άνεμοι Foehn (κατεβάτες)

Οι άνεμοι τύπου Foehn δημιουργούνται όταν θερμά ρεύματα αέρα από το Ιόνιο κινούνται προς την οροσειρά της Πίνδου. Καθώς ο αέρας ανεβαίνει στις πλαγιές, ψύχεται και χάνει μέρος της υγρασίας του. Όταν στη συνέχεια κατεβαίνει προς την ανατολική πλευρά της οροσειράς, ο αέρας συμπιέζεται, θερμαίνεται γρήγορα και γίνεται πιο ξηρός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας και τη σημαντική μείωση της υγρασίας στις περιοχές που βρίσκονται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πίνδου.

Απότομη αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη: Κακοκαιρία προ των πυλών με έντονες καταιγίδες

Μετά την κορύφωση του καύσωνα, από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αλλαγή του καιρού, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί έως και 10 βαθμούς Κελσίου και τους βοριάδες να ενισχύονται. Η μεταβολή θα γίνει πιο έντονη την Παρασκευή, όταν προβλέπονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η απότομη αλλαγή θα φέρει σημαντική ανακούφιση μετά τις ημέρες ακραίας ζέστης, ωστόσο οι ισχυρές καταιγίδες απαιτούν προσοχή, καθώς σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να συνοδευτούν από έντονα φαινόμενα, δυνατούς ανέμους και κεραυνούς. Βελτίωση αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02vDKQWyhSUiVbDoVbpfLNnaQaBZS6xmtU4ujiptTzDtHkuPE9Efj7uSPmXVEGKkrkl}