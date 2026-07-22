Οι αναρτήσεις για τα 13α γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ γίνεται 13 ετών σήμερα (22/7) και δόθηκε στη δημοσιότητα μία νέα φωτογραφία του, αλλά και ένα βίντεο.

Ως έφηβος πλέον, ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον ποζάρει με σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και τα χέρια στις τσέπες. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον προηγούμενο μήνα, στο παλάτι του Κένσινγκτον, από το φωτογράφο Ματ Πόρτεους.

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Τα παιχνίδια του πρίγκιπα Τζορτζ στη φύση

Η φετινή φωτογραφία είναι πολύ πιο επίσημη από εκείνη για τα 12α γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ, πέρυσι, στην οποία πόζαρε στη φύση, στο Νόρφολκ, με καρό πουκάμισο και αμάνικο μπουφάν.

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Όμως και φέτος το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις περιπέτειες του 13χρονου στη φύση, στο οποίο παίζει στην άμμο και σκαρφαλώνει σε βράχια. Ο έφηβος, που είναι ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου πίσω από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ετοιμάζεται για μία νέα σελίδα στη ζωή του. Από τον Σεπτέμβριο θα φοιτήσει στο Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, αλλά και του πρίγκιπα Χάρι.

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