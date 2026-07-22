«Σήμερα τους καταδιώκει και ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου;» διερωτήθηκε.

Επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τόσο τις εξελίξεις γύρω από τo σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις δικαστικές έρευνες αλλά και την πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο. Με ανάρτησή του, ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε τις δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «στοχοποίησε αδίκως» τη Νέα Δημοκρατία.

«Χθες ο Γραμματέας της ΝΔ κ. Κυρανάκης μας έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στοχοποίησε αδίκως τη ΝΔ. Σήμερα τους αδικεί και τους καταδιώκει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης.

Η αιχμηρή ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Χθες ο Γραμματέας της ΝΔ κ.Κυρανάκης μας έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στοχοποίησε αδίκως τη ΝΔ. Σήμερα τους αδικεί και τους καταδιώκει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου;

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid0kLx29FftAXCR43WRMeVLmFRutDjXryZrWcbFWVLV7zUwUzL2LVw1wbbTJ7bTdYuhl}

Το σχόλιο Ζαχαριάδη έρχεται λίγες ώρες μετά την είδηση ότι προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνα Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, λόγω ειδικής δωσιδικίας, καθώς είναι δικηγόρος. Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα εκδικαστούν στις εξής ημερομηνίες 27 Οκτωβρίου ο Χρήστος Μπουκώρος, στις 30 Οκτωβρίου Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου Κώστας Σκρέκας.