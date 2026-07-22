Ο βουλευτής της ΝΔ έκανε πράξη την προειδοποίηση «θα απευθυνθώ υψηλότερα» για το ζήτημα και κατέθεσε ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων στον πρωθυπουργό.

Εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό ζητά αυτή τη φορά ο Γιώργος Βλάχος, για το πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ανάβοντας νέα φωτιά στην «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα. Ο βουλευτής την ΝΔ είχε καταθέσει γραπτή ερώτηση για το ζήτημα τον περασμένο Αύγουστο ωστόσο όπως υποστηρίζει δεν έλαβε απάντηση και έτσι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση η οποία συζητήθηκε στα τέλη Μαΐου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι απαντήσεις που είχε λάβει τότε από τον υφυπουργό Ενέργειας δεν τον κάλυψαν και έτσι έκανε πράξη την τότε προειδοποίηση που είχε απευθύνει πως «θα απευθυνθώ υψηλότερα» και κατέθεσε ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων στον πρωθυπουργό.

Ο κ. Βλάχος αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής:

«Προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσηςκαι των σχετικών δημόσιων πόρων; Παράλληλα, ζητώ, μέσω της παρούσας Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, να κατατεθούν στη Βουλή από τον κατά την κρίση σας αρμόδιο Υπουργό τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τον διαγωνισμό για την προμήθεια τωνλεγόμενων «Πράσινων Σπιτιών», το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους, τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους, την τύχη και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών οικονομικών πόρων, και τέλος, τον αριθμό των εγκαταστάσεων («εργοστασίων») ανακύκλωσης που έχουν υποστεί πυρκαγιά, τον χρόνο και τον τόποτων περιστατικών, τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που καταστράφηκαν, τις εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβάντων, καθώς και τα ποσά που είχαν εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για τηνεπεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένεςαπαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων πουαφορούν το σύστημα ανακύκλωσης».