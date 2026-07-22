«Αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε φτιάξει, αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε ελέγξει κι αυτή η Δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση», είπε ο Παύλος Πολάκης.

Την ανάγκη να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis επισήμανε στην υψηλών τόνων ομιλία του ο Παύλος Πολάκηςμετά τα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς. Ο βουλευτής Χανίων κατήγγειλε τα «αδιευκρίνιστα ποσά», την πεθερά του Αβραμόπουλου που του έβαζε 500άρικα και τη θεία από τη Νιγηρία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει φτιάξει αυτή τη Δικαιοσύνη που την κρατά στα πόδια της.

«Αυτή τη Δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε «μίλησε». Όχι δεν μίλησε και πρέπει να μιλήσει γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει τη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους», είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως δεν έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια τα όσα έγιναν την περίοδο της πανδημίας.

«Είδες τελικά το κάρμα is a bitch. Είδες τελικά πώς γυρίζουν τα πράγματα. Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες σαν ψευδομάρτυρες και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει «αλήθεια έλεγαν αυτοί». Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί που είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Novartis είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης, δεν αφορά μόνο τη Novartis αφορά και άλλες φαρμακευτικές, οι οποίοι χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε, εσείς κυρίως, τις τιμές φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε το 25% του ΑΕΠ, όταν μάζευαν οι άνθρωποι φαγητό από τα σκουπίδια, εκεί που τους οδήγησε η πολιτική σας. Τότε χειραγώγησαν τις τιμές για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εδώ και σε όλη την υφήλιο γιατί οι τιμές μετράγανε στο καλάθι της τιμολόγησης σε άλλες 80 χώρες του πλανήτη. Κι αυτό έγινε με πολιτικό χρήμα που κατευθύνθηκε σε μια σειρά από στελέχη και κυβερνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Σαλμάς, που εγώ τον είχα βγάλει στα μανταλάκια για τις αρθροσκοπήσεις, και δίνει τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη τον οποίο είχαμε ψέξει πολλές φορές ότι με τις υπουργικές του αποφάσεις στη θητεία του εκείνη ευνόησε κυρίως τη Novartis να βάλει με υπερβολικές τιμές μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση και μόλις ολοκληρώθηκε το λεγόμενο Harvard Project, δηλαδή η εισαγωγή αυτών των 10 φαρμάκων στην Ελλάδα, ξανάλλαξε την απόφαση στην προηγούμενη και έγινε η δουλειά. Και έρχεται εδώ και μας λέει ότι έπαιρνε τον Φρουζή τηλέφωνο και του έλεγε δίνε τα ΜΜΕ και τα λοιπά», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης και συνέχισε:

«Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Δεν ήταν μόνο ο Γεωργιάδης που έβρισκε τον αδιευκρίνιστο μάρτυρα Μανιαδάκη, ο οποίος ο Αναστασίου που τους έδωσε και του έλεγε «κρατήσου, μην τα πεις στην Τουλουπάκη», ήταν και ο Στουρνάρας, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια πιο κόσμια γλώσσα που έλεγε του Μανιαδάκη ότι θα τον απαυτώσει μόλις αλλάξει η κατάσταση για να μην τους δώσει. Ήταν τέτοια τα αποδεικτικά στοιχεία που μόνο ένας Καψιμάλης θα μπορούσε να αθωώσει, πώς αθωώθηκε, ή μάλλον αρχειοθετήθηκε; Βρέθηκε ένας επίορκος δικαστής, ο οποίος είχε καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες, αν έλεγαν ψέματα γιατί τους απειλούσατε. Βρέθηκε και λέει 2 εκατ. ευρώ πήρε γι’ αυτή τη δουλειά, 70.000 ευρώ πήρε για την άλλη δουλειά, 80.000 ευρώ για την άλλη. Και περιέγραφε και πού του τα δίνανε ο προστατευόμενος μάρτυρας του Γεωργιάδη. Υπάρχει κατάθεση. Εάν εσάς κ. Στεφανάδη υπήρχε κάποιος και έλεγε «του έδωσα 2,2 εκατ. ευρώ «μαύρα» και μετά σας ψάχνανε και βρίσκανε ότι στους λογαριασμούς σας υπήρχαν 400 χιλιάρικα τον επόμενο χρόνο που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, θα ήσασταν βουλευτής ή σε κανά κελί; Και τι βγαίνει ο μεγάλος Καψιμάλης και λέει; Αδιευκρίνιστα τα ποσά. Δεν μπορούμε να δούμε κι άρα αρχειοθετείται. Αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε φτιάξει, αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε ελέγξει κι αυτή η Δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση. Με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα πάντα. Αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε φτιάξει που αθωώνει αδιευκρίνιστους, με αδιευκρίνιστα ποσά. Ή τον άλλον, τον Αβραμόπουλο, που βγαίνει τώρα και το παίζει και κάποιος; Ο κ. τίποτα. Το απόλυτο μηδενικό που του βρήκαν 1 εκατ. ευρώ. Αδιευκρίνιστα κι αυτά; Και πώς τα διευκρίνισε; Του έβαλε η πεθερά 100 500άρικα. Σαν τη θεία με τη Νιγηρία. Αυτή τη Δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε «μίλησε». Όχι δεν μίλησε και πρέπει να μιλήσει γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει τη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους. Και δεν έχει βγει ακόμα αυτά που έχετε κάνει με την πανδημία, με τα εμβόλια, με τα φάρμακα, με τα υλικά εκείνης της περιόδου και με όλες με τις απευθείας αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για μια σειρά από έργα που έχουν γίνει παντού. Στο όνομα του κορονοϊού κάνετε απευθείας αναθέσεις. Και πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση Novartis, είναι προφανές γιατί Δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε».