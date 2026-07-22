Ο υπουργός Υγείας βάζει στο στόχαστρο και τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, Παύλο Πολάκη.

«Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων», απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά περί «παθητικής δωροδοκίας» του υπουργού Υγείας, με τον ανεξάρτητο βουλευτή να ζητά το άνοιγμα της υπόθεσης Novartis.

Σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Μάριο Σαλμά τονίζει ότι «στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν».

«Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν», επισημαίνει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του γράφω ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1€» ή με την κατάθεση στην Βουλή μίας ενόρκου βεβαιώσεώς μου υπέρ του κ. Νίκου Μανιαδάκη η οποία κατατέθηκε σε Δικαστήριο το οποίο έχασε τελικά ο κ. Σαλμάς- προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει, παραμένω Υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγκαίνια στο νέο πλήρως Ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάτμου. Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από τον λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι (@ZoeKonstant και @pavpol2222) να αρχίσουν πάλι τα περί Novartis. Ασήμαντα όλα αυτά. Με τον κ. Σαλμάν δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε. Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια (με τον κ. Πολάκη ακριβώς για όσα έχει πει εναντίον μου για την Novartis) και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντηση μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν.

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