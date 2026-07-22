Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στον Πειραιά, έπειτα από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το συμβάν έχει σημειωθεί σε βενζινάδικο στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση γειτονικών πολυκατοικιών, ενώ ειδικά συνεργεία εργάζονται για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της διαρροής.

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Η αναφορά από την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή αερίου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση κλιμακίου πυρασφάλειας. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω της διαρροής αερίου στο βενζινάδικο στο Πειραιά, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία:

στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

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Η έντονη οσμή αερίου κινητοποίησε τους πολίτες

Έπειτα από αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου στην περιοχή του Πειραιά, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυρασφάλειας, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους και να διαπιστώσει την προέλευση της οσμής, ενώ παράλληλα ελήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν συντονισμένα, πραγματοποιώντας μετρήσεις και ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές σημείο από το οποίο προέρχεται η διαρροή ή η οσμή αερίου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Κλειστός ο σταθμός ΗΣΑΠ «Πειραιάς» – Διακοπή κυκλοφορίας στο Τραμ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, για λόγους ασφαλείας διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ). Η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται κανονικά στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά, χωρίς εξυπηρέτηση του σταθμού Πειραιά. Παράλληλα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ, στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο. Τα δρομολόγια εκτελούνται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της Πυροσβεστικής για έλεγχο διαρροής φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ. Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.