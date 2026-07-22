«Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει την ισονομία», υπογράμμισε η Ιωάννα Λαλιώτου, προσθέτοντας ότι «τα ίδια κριτήρια πρέπει να ισχύουν για όλους».

Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, έστειλε μήνυμα υπέρ της αξιολόγησης. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, δήλωσε ξεκάθαρα ότι η παράταξή της στηρίζει την αξιολόγηση, ασκώντας όμως κριτική στον τρόπο εφαρμογής της σήμερα. «Βεβαίως είμαστε υπέρ της αξιολόγησης σε όλη την κοινωνία και όλες τις βαθμίδες», τόνισε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή «δεν μπορεί να είναι ένα τιμωρητικό πλαίσιο», αλλά πρέπει να αποτελεί «ένα εργαλείο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού έργου», ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. «Η αξιολόγηση και στις χώρες που λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί είναι μία μέθοδος, ένα εργαλείο ενδυνάμωσης στο εκπαιδευτικό έργο της δουλειάς μας», τόνισε. «Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι ένα τιμωρητικό πλαίσιο όπου ασχολούμαστε όλοι να συμπληρώνουμε τα απίστευτα πινακάκια και να είναι ένας τρόπος για να τιμωρήσουμε τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό σε όλες τις βαθμίδες», συνέχισε.

Ερωτηθείσα για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατήργησε το 2015 την αξιολόγηση η κ. Λαλιώτου σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις και ο συγκεκριμένος νόμος δεν βοηθούσαν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

«Νέοι κανόνες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια»

Η Ιωάννα Λαλιώτου ξεκαθάρισε ότι η πρόταση του κόμματος δεν αφορά απλή τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά συνολική αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας. «Δεν θα βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα το αλλάξουμε, θεσπίζοντας νέους κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας, με βασικό άξονα την τήρηση της ισονομίας και τη διασφάλιση πολύ υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών κριτηρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, το βασικό ζητούμενο δεν είναι η ανάπτυξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά η στήριξη της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

«Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θεωρούμε ότι δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα που υπήρχε στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης», είπε, σημειώνοντας ότι η δημόσια παιδεία αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Η Ιωάννα Λαλιώτου επανέλαβε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η θέσπιση κοινών ακαδημαϊκών κανόνων για όλους. «Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει την ισονομία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «τα ίδια κριτήρια πρέπει να ισχύουν για όλους».