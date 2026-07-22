Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, οι διορθώσεις θα εξακολουθούν να είναι δυνατές, ωστόσο ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να συνοδεύονται από πρόστιμα και τόκους.

Περιθώριο μόλις 48 ωρών έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει, χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή και αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, πριν ξεκινήσει ο νέος κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων από την ΑΑΔΕ.

Προσοχή στις αποκλίσεις

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως αδήλωτα ή λανθασμένα καταχωρισμένα εισοδήματα από αναδρομικές αποδοχές, επιδόματα, περιστασιακή απασχόληση, ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς και λάθη σε κωδικούς που αφορούν ηλεκτρονικές αποδείξεις, κατοικίες και οχήματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι και εκείνων που έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι φορείς.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, οι διορθώσεις θα εξακολουθούν να είναι δυνατές, ωστόσο ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να συνοδεύονται από πρόστιμα και τόκους. Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για όσους αφήσουν τις ανακρίβειες να εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση μέσω διασταυρώσεων ή ελέγχου, καθώς τότε οι κυρώσεις μπορεί να αυξηθούν σημαντικά.