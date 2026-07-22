Η Ομοσπονδία συμβουλεύει να μην περιορίζεται η αναζήτηση στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις πανεπιστημιακές σχολές.

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας, για χιλιάδες οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα φοιτητικά κέντρα της χώρας, ξεκινά και η οργάνωση από πλευράς οικογενειών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επαναλαμβάνει τις πάγιες συστάσεις της προς φοιτητές, γονείς και ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το πρώτο μήνυμα προς τους νέους φοιτητές και τους γονείς τους είναι να αποφύγουν τον πανικό των πρώτων ημερών μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Όπως επισημαίνεται, δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη ημέρα και η ψύχραιμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή.

Η Ομοσπονδία συμβουλεύει επίσης να μην περιορίζεται η αναζήτηση στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις πανεπιστημιακές σχολές. Λίγοι δρόμοι ή μερικές στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στο ύψος του ενοικίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή οργάνωση της αναζήτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μη δεσμευτούν με το πρώτο σπίτι που θα επισκεφθούν, αλλά ταυτόχρονα, όταν βρουν κατοικία που καλύπτει τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, να κινηθούν άμεσα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ζητηθεί μίσθωμα υψηλότερο από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά να μη γίνει αποδεκτό, εκτιμώντας ότι σε μικρή απόσταση μπορεί να βρεθεί αντίστοιχη κατοικία με χαμηλότερο κόστος.

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Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ακόμη ότι δεν υπάρχει νομοθετικός περιορισμός ούτε ως προς το ύψος της εγγύησης ούτε ως προς τον αριθμό των προκαταβαλλόμενων μισθωμάτων, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της μίσθωσης.

Ως λύση περιορισμού του κόστους προτείνεται η συγκατοίκηση. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, τα μεγαλύτερα διαμερίσματα ενοικιάζονται συνήθως οικονομικότερα ανά άτομο σε σχέση με τις μικρές κατοικίες, ενώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για συγκατοίκηση είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο επίδομα για μεμονωμένη μίσθωση.

Πριν από την τελική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την πραγματική κατάσταση της κατοικίας. Αν η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιηθεί βραδινές ώρες, συνιστάται να ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα το ακίνητο και η γύρω περιοχή.

Το μισθωτήριο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου.

Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά την υπογραφή έγγραφης σύμβασης τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα του, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό πριν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που ζητεί την πληρωμή είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα «γραφεία πληροφοριών», τα οποία ζητούν προκαταβολές υποσχόμενα ότι θα βρουν άμεσα κατοικία. Όπως αναφέρει, πολλές φορές οι πληροφορίες που παρέχουν είναι παρωχημένες και χωρίς ουσιαστική αξία.

Αντίθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά σε επίσημα μεσιτικά γραφεία, στα οποία η αμοιβή καταβάλλεται μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και την παράδοση της κατοικίας.

Συστάσεις προς ιδιοκτήτες

Συστάσεις απευθύνονται και προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Η ΠΟΜΙΔΑ τους προτρέπει να μελετούν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό του Ιδιοκτήτη» και στην ιστοσελίδα της, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα δεν πρέπει να αποτελεί το υψηλότερο μίσθωμα αλλά η επιλογή αξιόπιστου μισθωτή.

Παράλληλα, συνιστά τη χρήση των ειδικών υποδειγμάτων μισθωτηρίων για φοιτητικές μισθώσεις, τα οποία διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της ή από τα γραφεία της Ομοσπονδίας και προβλέπουν την προσυπογραφή τόσο του φοιτητή όσο και των γονέων του.

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί επίσης τους ιδιοκτήτες να ασφαλίζουν άμεσα τα ακίνητά τους, επισημαίνοντας ότι έχει δημιουργήσει ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει φυσικές καταστροφές, ατυχήματα αλλά και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ανεύθυνη ή κακόβουλη συμπεριφορά.