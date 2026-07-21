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Την μεταβολή του καιρού είχε προαναγγείλει ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σύντομο αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν τη Δράμα και την Κομοτηνή, δημιουργώντας ένα φθινοπωρινό σκηνικό εν μέσου καύσωνα, την ώρα που στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος άγγιζε τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης (21/7), το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Πυροσβεστικής δέχθηκε συνολικά 41 κλήσεις στην περιοχή της Δράμας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε 22 κοπές δέντρων και απομάκρυναν 6 αντικείμενα που είχαν παρασυρθεί από τους ανέμους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεράστια ποσότητα νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και σοκάκια σε ορμητικούς χειμάρρους, εγκλωβίζοντας οδηγούς στους πλημμυρισμένους δρόμους.

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Αξίζει να σημειωθεί η σφοδρή κακοκαιρία σταμάτησε τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στο κατάμεστο γήπεδο της Δόξας Δράμας.

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Σφοδρή καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους εκδηλώθηκε και στην Κομοτηνή, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στη Βιομηχανική Περιοχή της πόλης, αλλά και στην Καβάλα, όπου κάτοικοι μιλούσαν για ισχυρά μποφόρ, βροχή και καταιγίδες.

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Αξίζει να σημειωθεί πως στην Θεσσαλονίκη δεν έπεσε σταγόνα βροχής, αλλά αντίθετα καταγράφηκε ασφυκτική ζέστη και υγρασία.