Τι προκάλεσε το σφοδρό μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα – Η ανάλυση Κολυδά και η προειδοποίηση για την Παρασκευή

Το καλοκαιρινό μπουρίνι που σάρωσε χθες την Βόρεια Ελλάδα άφησε πίσω του δυνατό αποτύπωμα καθώς συνοδεύτηκε από έντονα φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δράμα, την Καβάλα και τις Σέρρες, ενώ ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Η απότομη αλλαγή του καιρού συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση απότομη αλλαγή του καιρού συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση, ισχυρές ριπές ανέμου και συνεχείς αστραπές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε φθινόπωρο, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην υπόλοιπη χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δράμα, μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δράμα, όπου μέσα σε λίγη ώρα έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Δρόμοι και στενά πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε σημεία όπου το νερό είχε καλύψει το οδόστρωμα.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς τοποθετήθηκε για την εξέλιξη του φαινομένου εξηγώντας τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη των καταιγίδων. Όπως αναφέρει, η δορυφορική εικόνα έδειξε την ταχεία δημιουργία ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι στη συνέχεια οργανώθηκαν σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ενεργό σύστημα. Οι πολύ ψυχρές κορυφές των νεφών αποτελούν ένδειξη έντονης κατακόρυφης ανάπτυξης, γεγονός που συνδέεται με ισχυρά ανοδικά ρεύματα μέσα στις καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η παρουσία θερμού και υγρού αέρα κοντά στο έδαφος, σε συνδυασμό με ψυχρότερο αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ενίσχυσε την αστάθεια. Παράλληλα, η μεταβολή της διεύθυνσης και της ταχύτητας των ανέμων με το ύψος ευνόησε την οργάνωση και τη διατήρηση των καταιγίδων.

Το πιο καταστροφικό στοιχείο του φαινομένου φαίνεται πως ήταν οι πολύ ισχυρές καθοδικές ριπές ανέμου. Ο ψυχρός αέρας από τα ανώτερα τμήματα των καταιγίδων κατέρχεται απότομα προς το έδαφος και εξαπλώνεται οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας φαινόμενα τύπου downburst, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές. Ο χαρακτηρισμός του φαινομένου ως «υπερκαταιγίδα» δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από δορυφορικά δεδομένα, καθώς απαιτούνται επιπλέον στοιχεία, όπως παρατηρήσεις από μετεωρολογικό ραντάρ. Ωστόσο, η εικόνα παραπέμπει σε ένα ισχυρό, οργανωμένο και γρήγορα εξελισσόμενο καταιγιδοφόρο σύστημα με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και υψηλή πιθανότητα καταστροφικών ριπών.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι ανάλογες καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και την Παρασκευή, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ενδέχεται να παραμείνουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη ισχυρών φαινομένων.

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Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η ακολουθία των δορυφορικών εικόνων δείχνει την ταχεία ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια την οργάνωσή τους σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ενεργό σύστημα. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα οι νεφικές κορυφές ψύχονται έντονα και αποκτούν μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ένδειξη ότι τα ανοδικά ρεύματα ήταν πολύ ισχυρά και μετέφεραν υδρατμούς και παγοκρυστάλλους σε πολύ μεγάλα ύψη. Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί το φαινόμενο εκδηλώθηκε τόσο απότομα και με τόσο μεγάλη ένταση. Σε ένα θερμό και υγρό περιβάλλον κοντά στο έδαφος, η παρουσία ψυχρότερου αέρα ψηλότερα ενίσχυσε σημαντικά την αστάθεια. Μόλις ξεκίνησε η ανοδική κίνηση, οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν εκρηκτικά. Παράλληλα, η μεταβολή της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος ευνόησε την οργάνωση και τη διατήρησή τους. Το πιο καταστροφικό στοιχείο φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η έντονη βροχόπτωση, αλλά κυρίως τα πολύ ισχυρά καθοδικά ρεύματα. Ο ψυχρός αέρας από τα ανώτερα τμήματα της καταιγίδας κατέρρευσε προς το έδαφος και εξαπλώθηκε οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι θυελλώδεις ριπές, οι πτώσεις δέντρων και στύλων, η μεταφορά αντικειμένων και οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Πρόκειται για χαρακτηριστική εικόνα ισχυρού downburst ή και διαδοχικών downbursts κατά μήκος της πορείας του συστήματος.

Η αναφορά σε «υπερκαταιγίδα» είναι μετεωρολογικά πιθανή, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από τη δορυφορική εικόνα. Για ασφαλή χαρακτηρισμό απαιτούνται στοιχεία μετεωρολογικού ραντάρ που να αποδεικνύουν επίμονη περιστροφή του ανοδικού ρεύματος. Από τη δορυφορική εξέλιξη, πάντως, επιβεβαιώνεται ένα ισχυρό, οργανωμένο και ταχέως εξελισσόμενο καταιγιδοφόρο σύστημα με πολύ ψυχρές κορυφές, μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα και υψηλή πιθανότητα καταστροφικών ριπών. Ανάλογα φαινόμενα δεν αποκλείονται και την ερχόμενη Παρασκευή

{https://x.com/KolydasT/status/2079474619224904079}