«Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ όταν δείχνει έναν άλλο δρόμο πολιτικής τεκμηριωμένα», δήλωσε ο Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε στην κυβέρνηση αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική, η οποία έχει επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και ζωής.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άφησε αιχμές και διατύπωσε ερωτηματικά για συγκεκριμένα μέτρα κι επιλογές προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. «Ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τα ωραία βίντεο του κ. Μητσοτάκη αλλά η σκληρή πραγματικότητα φαίνεται στη τσέπη των πολιτών», δήλωσε. «Στην ενέργεια είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο» για τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ σχετικά με τον τρόπο παραγωγής, συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, καθώς η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας. «Έπρεπε να έχουμε επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση για την παραγόμενη ενέργεια», τόνισε. Επανέλαβε την έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ για την απολιγνητοποίηση και περιέγραψε το όραμα που προτείνει για την πράσινη μετάβαση με προτεραιότητα στους μικρούς παραγωγούς στη περιφέρεια για φθηνότερη ενέργεια και χαμηλότερο κόστος ζωής. Επίσης, προανήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ θα ανακοινώσει επιπλέον προτάσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, καλώντας ξανά τον πρωθυπουργό και το υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώσουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, θυμίζοντας ότι χρηματοδοτείται από την ΕΕ και σημείωσε πως αφήνει αλγεινή εντύπωση το πινγκ πονγκ ευθυνών στη πρόσφατη διελκυστίνδα Αθήνας- Λευκωσίας.

Ανδρουλάκης: Για ποια τοξικότητα μιλάει ο Μητσοτάκης;

«Είναι τυχοδιωκτισμός και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, το κόμμα που έστησε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την αναφορά του πρωθυπουργού περί «τοξικού Κέντρου».

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«Για ποια τοξικότητα μιλάει ο κ. Μητσοτάκης;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι αυτή εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Επικαλέστηκε στοιχεία, τα οποία είπε πως δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες χρηματοδοτούνται από τη ΝΔ στην οποία έχουν ενσωματωθεί. «Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ όταν δείχνει έναν άλλο δρόμο πολιτικής τεκμηριωμένα», δήλωσε κι έφερε ως παράδειγμα την κριτική για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που προτείνει το κόμμα. «Είπαμε αναλυτικά το κόστος την επόμενη ημέρα στη Βουλή, ο πρωθυπουργός μου επιτέθηκε ενώ το γνώριζε. Επίσης τα ΜΜΕ παίζουν το τι είπε ο πρωθυπουργός κι αποκρύπτουν τη πρόταση του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις δηλώσεις του, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το 2019 έταξε λαγούς με πετραχήλια καθώς χωρίς καμία κοστολόγηση δεσμεύτηκε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Επίσης σχολίασε πως ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. «Προσπαθεί να σκηνοθετήσει ξανά το πολιτικό σκηνικό του ‘23. Δεν είναι όμως σήμερα μονόδρομος», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει πολιτικές με σχέδιο που δίνουν λύσεις στα προβλήματα και όχι για εξυπηρέτηση συμφερόντων.

«Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Τώρα είναι η δική του σειρά. Οι πολίτες θα κρίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και να φέρει τη πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τέλος, σε ό,τι αφορά στις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη Παιδεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι είναι «άλμα λογικής» κι «απλώς αντίφαση» το να λέει ότι δεν επιθυμεί την αλλαγή του άρθρου 16 γιατί είναι κατά των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα αλλάξει τον νόμο Πιερρακάκη που τα επιτρέπει.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ