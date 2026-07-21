«Τι θέλει ο Πρωθυπουργός; Να πούμε και μπράβο που παραπέμπονται Υπουργοί της κυβέρνησής του; Θέλει χειροκρότημα;», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που μας προτρέπει να συνηθίσουμε στη διαφθορά, που μας λέει ότι δεν πειράζει να κλέβουν αρκεί να μην κλέβουν πολύ», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και αρκετών άλλων πολιτικών στελεχών, μεταξύ του οποίων και ο Παύλος Μαρινάκης, για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που μας προτρέπει να συνηθίσουμε στη διαφθορά, που μας λέει ότι δεν πειράζει να κλέβουν αρκεί να μην κλέβουν πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε τον κ. Μελά. Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι μιλάμε αλλά από την πλευρά τους παρατηρώ μία αλαλία. Τι θέλει ο Πρωθυπουργός; Να πούμε και μπράβο που παραπέμπονται Υπουργοί της κυβέρνησής του; Θέλει χειροκρότημα;», διερωτήθηκε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ασκώντας δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό.

Συνταγματική αναθεώρηση

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε ως μέτρο κατά του πελατειασμού το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και Υπουργού. Ήταν μία σημαία ευκαιρίας, ένα πυροτέχνημα – όπως συνηθίζει ο Πρωθυπουργός. Τώρα το μαζεύει κάτω από τις πιέσεις των βουλευτών. Αυτό λοιπόν, καταδεικνύει το πως ο Πρωθυπουργός βλέπει την πολιτική μόνο σαν επικοινωνία, σαν πυροτεχνήματα και σαν σημαίες ευκαιρίας.

Για εμάς λοιπόν, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες - δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Γι’ αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει η αναθεωρητική Βουλή να έχει πλειοψηφία 180. Άρα, όλα αυτά που έλεγε χθες ο Πρωθυπουργός, που πήγε να τοξικοποιήσει, να γηπεδοποιήσει το πολιτικό σκηνικό με έναν ακραία διχαστικό λόγο - μου κάνει φοβερή εντύπωση -, αλλά είναι συνειδητή επιλογή του αυτήν τη στιγμή ο διχασμός και προφανώς γι’ αυτόν το λόγο δίνει και τον τόνο ο δεξιός εξτρεμισμός του κ. Γεωργιάδη στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Μου κάνει εντύπωση ότι μιλά σα να μην έχει ακούσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110, με πρόβλεψη για αυξημένες πλειοψηφίες στην αναθεωρητική βουλή, άρα ευρείες συναινέσεις και όχι λευκές επιταγές».

Παράλληλα, στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με το άρθρο 86. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα επαναφέρει το άρθρο 86 και αντ’ αυτού κρατά την ποινική δίωξη στην απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, με 151 ψήφους. Άρα κορόιδεψαν τους πολίτες. Επιπλέον, εμείς είχαμε προτείνει να υπάρχει απαγόρευση διορισμού δικαστικών λειτουργών σε κρατικές θέσεις για τέσσερα έτη. Η κυβέρνηση ούτε αυτή συμπεριέλαβε. Άρα όλο το πνεύμα το δικό μας , το οποίο είναι ένα πνεύμα υποστήριξης της αυτονομίας της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας».

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Άρθρο 16 και κριτική στην ΕΛΑΣ

Επ’ ευκαιρίας των θέσεων του κόμματος ΕΛΑΣ για το άρθρο 16, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε τον εκπρόσωπο του νεοπαγούς κόμματος να εξηγήσει «για ποιο λόγο διαφωνεί με το άρθρο16 αλλά συμφωνεί με το νόμο Πιερρακάκη. Εμείς λοιπόν θέλουμε να μην ισχύει ο νόμος του κ. Πιερρακάκη που κλείνει το μάτι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αν γίνει αυτό που προτείνει το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι σα να λέμε ότι τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα μείνουν ως έχουν και δεν θα υπάρξει ένα πλαίσιο ρύθμισης. Εμείς λέμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά για αυτό ζητάμε αναθεώρηση. Χωρίς αναθεώρηση αλλά με διατήρηση του νόμου Πιερρακακη έχουμε ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια χαμηλής ποιότητας ».

Απαντάμε στην κυβέρνηση με νούμερα

Τέλος, επανερχόμενος στο ζήτημα της κοστολόγησης απευθυνόμενος στην Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τη ρώτησε πόσο κοστολογεί η κυβέρνηση την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που είχε υποσχεθεί το 2019 και πόσο κοστολογεί την παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας. Μετά την αδυναμία της Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας να δώσει κοστολόγηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Η κυβέρνηση μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε. Της απαντάμε με νούμερα και την ίδια στιγμή εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Εμείς κοστολογούμε, η κυβέρνηση; Απίστευτο υποκρισία μια κυβέρνηση να αμφισβητεί την κοστολόγηση της αντιπολίτευσης όταν τα στελέχη της δεν μπορούν να απαντήσουν ούτε μια απλή ερώτηση πόσο κοστίζει ένα μέτρο;» κατέληξε.