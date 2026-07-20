Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να ποδηγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη Δικαιοσύνη».

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αντιμετωπίζει «τα σκάνδαλα και τη διαφθορά ως κανονικότητα».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να ποδηγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη Δικαιοσύνη», ενώ τον κατηγόρησε ότι επικαλείται «αλά καρτ» το τεκμήριο της αθωότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαστικές εξελίξεις

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε επίσης τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία τους. «Για τη Νέα Δημοκρατία τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι κανονικότητα και μας καλεί να τη συνηθίσουμε. Τους ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να τοποθετηθεί για την καταδίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γρηγόρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, διερωτώμενος «πόσο χρόνο χρειάζεται για να καταφέρει να σχολιάσει» την υπόθεση.

«Θέλει θράσος να απαιτεί συγγνώμη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκ νέου και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι «θέλει θράσος να απαιτεί συγγνώμη η κυβέρνηση που πλέον, αποδεδειγμένα και με σφραγίδα της Δικαιοσύνης, λεηλάτησε το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

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Σε υστερόγραφό του, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε και στην κριτική της κυβέρνησης για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει λόγο για «μαθηματικά Ανδρουλάκη», ενώ έθεσε ερωτήματα για το δημοσιονομικό κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς και για το κόστος των προστίμων που σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.