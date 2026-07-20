«Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2», είπε ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

«Καταρχάς κανένας δεν απαίτησε καμία συγγνώμη από την κυβέρνηση απευθυνόμενος την κοινωνία, γιατί το θύμα όλης αυτής της υπόθεσης συνολικά των αγροτικών επιδοτήσεων των τριών δισεκατομμυρίων που έχει πληρώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια -και όχι μόνο τα τελευταία εφτά χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ετών- είναι η κοινωνία», είπε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόσθεσε: «Τα θύματα είναι οι πολίτες οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό το οποίο είπαμε και το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα είναι ότι πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης, γιατί όταν μιλάμε για υπόδικο αναφερόμαστε σε άσκηση ποινικής δίωξης, ή και την ενοχή των βουλευτών της Ν.Δ. πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Πάρα πολύ απλά» τόνισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Άλλη μία κωλοτούμπα του ΠΑΣΟΚ»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη οι οποίες, όπως είπε, αποδεικνύουν άλλη μια κωλοτούμπα του ΠΑΣΟΚ, και μιλούσαν για «δεδηλωμένη υποδίκων» και «κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων» και είπε: «Τι σχέση έχει αυτή η διατύπωση με έναν πολιτικό ο οποίος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας; Είπε ότι μπορεί από τους 13 να είναι αθώοι οι 7, οι 8, οι 9, οι 10, οι 11; Ακούσατε κάτι τέτοιο, είδατε κάτι τέτοιο. Συλλήβδην ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε υπόδικους, βουλευτές, των οποίων ήρθη ή ήταν να αρθεί για την ακρίβεια εκείνες τις μέρες η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η Δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Και λίγους μήνες μετά ήδη 9 από τους 13 έχουν απαλλαγή δια αρχειοθέτησης, δηλαδή χωρίς ενδείξεις. Αφού έγινε αυτό, τώρα λόγω των 4 που θα δικαστούν, για τους οποίους πάλι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο για τους 4. Και ρωτάω εγώ, για τους πρώτους δεν υπήρχε τεκμήριο αθωότητας, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτούς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας; Αν αθωωθούν όλοι, οι τρεις, οι δύο -δεν ξέρω, θα το δείξει αυτό η εξέλιξη της υπόθεσης- θα αλλάξουν για άλλη μια φορά το αφήγημα στο ΠΑΣΟΚ ή αντίστοιχα, από ό,τι βλέπω για τον ανταγωνισμό της δεύτερης θέσης και η ΕΛΑΣ επανέρχεται δριμύτερη».

«Το μήνυμα όλων αυτών των διατυπώσεων της κυβέρνησης δεν απευθύνεται στην κοινωνία. Απευθύνεται στους τηλεδικαστές του πολιτικού συστήματος και μια θλιβερή μειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Που μετατρέπουν τηλεοπτικά πάνελ, εφημερίδες, μειοψηφία, τη Βουλή πολλές φορές σε αίθουσες δικαστηρίων. Η Δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις τελεία και παύλα» τόνισε.

«Η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2»

Σε ερώτηση για το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Με μια πρώτη επισκόπηση των προσώπων που ορίστηκαν, γιατί εδώ δεν είχαμε εκλογή πολιτικής επιτροπής όπως συμβαίνει σε άλλα κόμματα και στη Ν.Δ., πολύ εύκολα, πάνω από τους μισούς, δηλαδή από ό,τι βλέπω το 70-80% των προσώπων αυτών, ήταν στελέχη κυβερνητικά ή κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2».

«Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών, ενός εστιατορίου ας πούμε που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Γιατί τι έκανε ο κ. Τσίπρας; Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλο τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τα ονόματα μέλη της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γενικοί γραμματείς, πολλά στελέχη, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, γιατί λόγω του αληθές μπορείτε να κάνετε μια έρευνα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το μενού του εστιατορίου που είναι ο πολιτικός λόγος, η έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος παρέμεινε το ίδιο και εγώ θεωρώ και ακόμα χειρότερο, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και ο κόσμος προχωράει μπροστά, νομίζω ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει αλλάξει» προσέθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια και την ευρωπαϊκή εισαγγελία»

Σε ερώτηση για την εάν η κυβέρνηση εμπιστεύεται την ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια Δικαιοσύνη και την ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σαφές αυτό. Και όπως είχαμε πει, παρά το γεγονός ότι ήταν μια σοβαρή εξέλιξη αυτό το οποίο συνέβη στην αρχή, ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά και να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, και ήδη 9 στις 13 υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν, έτσι πρέπει τώρα και εμείς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις για τους υπόλοιπους τέσσερεις. Οι απαντήσεις που δίνουμε για τους βουλευτές δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τη σημασία της υπόθεσης αυτής συνολικά. Το αν θεωρούμε ότι οι διατυπώσεις των κομμάτων για την ενδεχόμενη εμπλοκή βουλευτών ήταν υπερβολικές δεν σημαίνει ότι μειώνουμε την αξία, τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα της έρευνας αυτής συνολικά για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό που ονομάζουν κάποιοι σκάνδαλο, υπόθεση, ζήτημα αγροτικών επιδοτήσεων, ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεράστια σημασία. Ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο. Και είναι και υποθέσεις που έτρεξαν λόγω της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι και υποθέσεις που έτρεξαν από παρεμβάσεις που έγιναν και δικογραφίες που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη, ΑΦΜ που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη, από προηγούμενους υπουργούς της δικής μας κυβέρνησης. Θέλω να το τονίσω αυτό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις».